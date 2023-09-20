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«Семь ракет»: полковник ВСУ рассказал, как будут «выкуривать» россиян из Крыма

  • 20.09.2023, 13:01
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«Семь ракет»: полковник ВСУ рассказал, как будут «выкуривать» россиян из Крыма
Роман Свитан

Армию РФ на полуострове можно только уничтожить.

Украина методично уничтожает российские системы противовоздушной обороны на территории Крыма. После ударов по системам С-400 «Триумф», насколько сильно ослабла ПВО временно оккупированного полуострова?

На этот вопрос сайту Charter97.org ответил военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Роман Свитан:

— Для освобождения Крыма украинским войскам нужно сначала выполнить задачу по обеспечению превосходства в воздухе. Это очень важно. Без контроля воздушного пространства в Крым заходить, мягко скажем, проблематично.

Для этого сначала нужно уничтожить зенитно-ракетные комплексы ПВО противника. Начинают всегда с самых мощных и дорогих, такими у россиян являются системы С-400 «Триумф» (стоимость системы составляет $1,2 миллиарда — прим.). Потому удары сейчас и идут по ним. В результате уничтожено как минимум несколько «Триумфов». Вот эта задача выполняется под общую цель освобождения Крыма.

Помимо самих зенитно-ракетных комплексов, украинские войска пытаются еще уничтожить и любые системы радиотехнического контроля и дальнего обнаружения РФ. То есть идут удары по радиотехническим войскам РФ.

— Российский флот отводится из акватории Черного моря. Сегодня ВСУ могут уничтожить любой корабль Черноморского флота РФ, если его еще можно так назвать?

— Да, в акватории Крыма, если можно так сказать, у нас есть некоторые баллистические ракеты, которые могут выполнить эту задачу, по крайней мере — точечно. С дальностью где-то до 250 км, а крылатые ракеты — до 300 км.

Россияне прекрасно знают об этих наших возможностях и уводят флот из Крыма. Уводят либо подальше в Азовское море, либо в сторону Новороссийска.

— При каких условиях россияне сделают «жест доброй воли» и уйдут с полуострова?

— Ни при каких. Это нереально. Россия с полуострова уходить не будет. Армию РФ на полуострове можно только уничтожить. Украина не ждет никаких «жестов» или еще чего-то, а сразу занялась уничтожением, как только появились средства дальнего поражения.

— Какие это средства? Что есть в арсенале Украины для «выкуривания» россиян из Крыма?

— Во-первых, около двух десятков модификаций беспилотников. Во-вторых, у нас сейчас есть достаточное количество крылатых ракет: английские Storm Shadow, французские SCALP и украинские «Нептуны. Вот уже три ракеты, которыми можно работать.

Плюс после достижения превосходства в воздухе (как только мы вражеское ПВО чуть прибьем), можно будет использовать ракеты «Гарпун» и HARM. Это уже ближе к Крыму. Как минимум пять ракет у нас есть.

Имеются еще и баллистические ракеты нашего производства — «Громы». Есть и ракета зенитно-ракетного комплекса С-200, которая может работать и в режиме баллистической ракеты по наземным целям. В общем, можно говорить где-то о семи модификаций ракет, которые могут работать по Крыму.

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