«Семь ракет»: полковник ВСУ рассказал, как будут «выкуривать» россиян из Крыма 20.09.2023, 13:01

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Роман Свитан

Армию РФ на полуострове можно только уничтожить.

Украина методично уничтожает российские системы противовоздушной обороны на территории Крыма. После ударов по системам С-400 «Триумф», насколько сильно ослабла ПВО временно оккупированного полуострова?

На этот вопрос сайту Charter97.org ответил военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Роман Свитан:

— Для освобождения Крыма украинским войскам нужно сначала выполнить задачу по обеспечению превосходства в воздухе. Это очень важно. Без контроля воздушного пространства в Крым заходить, мягко скажем, проблематично.

Для этого сначала нужно уничтожить зенитно-ракетные комплексы ПВО противника. Начинают всегда с самых мощных и дорогих, такими у россиян являются системы С-400 «Триумф» (стоимость системы составляет $1,2 миллиарда — прим.). Потому удары сейчас и идут по ним. В результате уничтожено как минимум несколько «Триумфов». Вот эта задача выполняется под общую цель освобождения Крыма.

Помимо самих зенитно-ракетных комплексов, украинские войска пытаются еще уничтожить и любые системы радиотехнического контроля и дальнего обнаружения РФ. То есть идут удары по радиотехническим войскам РФ.

— Российский флот отводится из акватории Черного моря. Сегодня ВСУ могут уничтожить любой корабль Черноморского флота РФ, если его еще можно так назвать?

— Да, в акватории Крыма, если можно так сказать, у нас есть некоторые баллистические ракеты, которые могут выполнить эту задачу, по крайней мере — точечно. С дальностью где-то до 250 км, а крылатые ракеты — до 300 км.

Россияне прекрасно знают об этих наших возможностях и уводят флот из Крыма. Уводят либо подальше в Азовское море, либо в сторону Новороссийска.

— При каких условиях россияне сделают «жест доброй воли» и уйдут с полуострова?

— Ни при каких. Это нереально. Россия с полуострова уходить не будет. Армию РФ на полуострове можно только уничтожить. Украина не ждет никаких «жестов» или еще чего-то, а сразу занялась уничтожением, как только появились средства дальнего поражения.

— Какие это средства? Что есть в арсенале Украины для «выкуривания» россиян из Крыма?

— Во-первых, около двух десятков модификаций беспилотников. Во-вторых, у нас сейчас есть достаточное количество крылатых ракет: английские Storm Shadow, французские SCALP и украинские «Нептуны. Вот уже три ракеты, которыми можно работать.

Плюс после достижения превосходства в воздухе (как только мы вражеское ПВО чуть прибьем), можно будет использовать ракеты «Гарпун» и HARM. Это уже ближе к Крыму. Как минимум пять ракет у нас есть.

Имеются еще и баллистические ракеты нашего производства — «Громы». Есть и ракета зенитно-ракетного комплекса С-200, которая может работать и в режиме баллистической ракеты по наземным целям. В общем, можно говорить где-то о семи модификаций ракет, которые могут работать по Крыму.

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