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«Такого не было в истории»: какие цели могли быть уничтожены на российской авиабазе «Саки»?

  • 21.09.2023, 13:43
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«Такого не было в истории»: какие цели могли быть уничтожены на российской авиабазе «Саки»?

Россияне утратили контроль над воздушным пространством Крыма.

Ночью 21 сентября Служба безопасности Украины и Военно-морские Силы нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму.

Какие объекты могли быть поражены? За комментарием сайт Charter97.org обратился к украинскому военно-политическому обозревателю группы «Информационное сопротивление» Александру Коваленко:

— Прежде всего отмечу, что на территории временного оккупированного Крыма расположено довольно-таки много целей. Аэродром «Саки» — одна из них. На данном аэродроме, во-первых, было большое скопление российских боевых самолетов Су-24 и Су-30, которые используются оккупантами в операциях в воздушном пространстве Украины на временно оккупированных территориях.

Во-вторых, на этом же аэродроме находилась и база подготовки операторов разведывательно-ударных беспилотников типа Mohajer-6, поставляемых из Ирана.

Можно рассматривать этот удар как атаку на авиационную компоненту российских оккупантов, так и элемент удара по базе подготовки операторов. Это очень важно для предотвращения ведения ними разведывательной деятельности и корректировки ударов тех же самых Shahed 136. Ведь Mohajer играет роль, скажем так, «донаводчика» для «Шахедов».

Потому важно, если не уничтожить базу с «Шахедами», то хотя бы ликвидировать пункт, где размещаются более серьезные летательные аппараты неодноразового использования.

— Какие цели могли быть поражены на аэродроме «Саки», кроме тех, что вы уже перечислили?

— Сам аэродром был под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса малого радиуса действия «Панцирь-С1». Не исключаю, что именно этот комплекс также был поражен. Об этом свидетельствует успешность поражения самих объектов. Думаю, что мы вскоре увидим спутниковые снимки и, возможно, даже фото-видео появятся.

Подчеркну, результат атаки на «Саки» был достигнут комплексным использованием разного типа средств поражения и среди них, не исключено, имелись и средства поражения средств ПВО.

— В последнее время россияне прячут свои корабли, отводя их из акватории Черного моря. Будут ли они также прятать и самолеты?

— Россияне так или иначе будут вынуждены это сделать, поскольку воздушное пространство Крыма они уже абсолютно не контролируют. Уже поражаются российские комплексы ПВО, тот же самый С-400 «Триумф». Если уже они с такой легкостью поражаются, то в чем проблема ликвидировать любой другой объект?

Даже подводную лодку уже «бомбанули» крылатой ракетой. Понимаете, в мировой истории не было случая, чтобы подводная лодка была поражена крылатой ракетой авиационного базирования!

Они будут вынуждены в какой-то момент осознать, что Крым не является безопасным местом не только для кораблей и их флотилии, но и для авиации.

Подчеркну, Россия уже не контролирует воздушное пространство над Крымом. В результате чего идет планомерное уничтожение объектов российской военной инфраструктуры на полуострове: техники, складов и так далее. Количество ударов будет только расти. Мы поступательно все уничтожаем, а компенсировать россиянам это сложно. Те же самые С-400, авиацию, а про военные корабли нечего и говорить.

Черноморский флот уже стал флотилией, которой очень даже скоро не будет безопасно и в Азовском море. Здесь единственный выход для россиян — вывод по внутренним водам боевых кораблей в Каспийское море.

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