Что делать, если трудно вставать по утрам 24.09.2023, 6:00

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Вставать по утрам для многих является настоящим испытанием.

Сонливость, усталость, отсутствие желания начинать новый день — всё это знакомо практически каждому. Но что делать, если каждое утро превращается в битву с будильником?

В этой статье журналисты sports.kz предлагают несколько советов.

1. Ревизия режима сна

— Уделяйте внимание продолжительности и качеству своего сна. Взрослому человеку рекомендуется спать 7-8 часов в сутки.

— Соблюдайте режим: ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже на выходных.

2. Подготовка к сну

— Избегайте яркого света и гаджетов за час до сна. Голубой свет может нарушить выработку мелатонина.

— Создайте комфортные условия для сна: хорошее постельное белье, комнатная температура и минимальный уровень шума.

3. Правильное питание

— Не употребляйте кофеин и алкоголь перед сном.

— Избегайте тяжелой пищи перед сном, но и не ложитесь спать с голодным желудком.

4. Утренние ритуалы

— Уделите время растяжке или легкой физической активности, чтобы разбудить тело.

— Принимайте контрастный душ.

— Начинайте день с полезного завтрака, который придаст вам энергии.

5. Правильный выбор будильника

— Используйте приложения-будильники, которые анализируют фазы вашего сна и будят в оптимальное время.

— Разместите будильник вдали от кровати, чтобы вам пришлось встать, чтобы его выключить.

6. Свет

Свет помогает регулировать наш биологический часы. Утром открывайте шторы или используйте специальные лампы, имитирующие дневной свет.

7. Психологическая настройка

— Задавайте себе позитивные аффирмации.

— Планируйте приятные моменты на утро, чтобы у вас было желание проснуться.

8. Обратитесь к специалисту

Если проблема устойчива и не поддается коррекции, возможно, у вас могут быть проблемы со здоровьем или сонными расстройствами. В таком случае лучше обратиться к врачу.

Заключение

Если каждое утро для вас становится испытанием, не стоит молча принимать это. Попробуйте внедрить рекомендации из этой статьи и, возможно, утренний ритуал станет приятным началом нового дня.