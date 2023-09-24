Полковник ВСУ: Армия РФ будет есть крыс в Бахмуте 24.09.2023, 8:48

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Петр Черник

Ее ждет полное окружение.

Российская оккупационная армия ни при каких условиях добровольно не оставит позиции в Бахмуте, даже если попадет в оперативное окружение. Причина в том, что для Кремля это политический символ, за который они будут платить жизнями своих солдат. Что касается освобождения этого города-символа, то оно не целесообразно. Украина не может позволить себе бросать «на убой» своих защитников ради деоккупации одного-единственного населенного пункта.

Кремль и его армия обладают потенциалом безумия. Вооруженная агрессия против любой другой страны, кроме Украины, вполне возможна. В то же время важно не бояться частичных успехов врага. В свое время успех в отдельных сражениях имела и армия Гитлера, но проиграла войну. Так же в сегодняшней войне не столь важны отдельные ее эпизоды, важно ее выиграть. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

– В Минобороны Великобритании пришли к выводу, что Силы обороны Украины достигли тактического успеха, когда освободили от оккупантов села Клащиевка и Андреевка в 8 километрах от Бахмута. Они считают, что это открывает новые возможности для наших защитников и приближает их к автотрассе Т-0513. Насколько это важный путь? Как вы оцениваете эти достижения нашей армии? Может ли Бахмут быть освобожден уже вскоре?

– Нельзя так говорить. И вообще грешно употреблять в медийном анализе такие мысли, что завтра все сложится хорошо. Это некорректно.

Что корректно и правильно? Сделан огромный шаг вперед по части потенциального оперативного окружения Бахмута. Россияне будут сражаться за него насмерть. Почему? Потому что он политический. Путин сказал, что его взяли, он наградил их недогероев за взятие Бахмута. Понимая, что россияне умеют массово умирать «за родину, за величие», в данном случае за Путина, они будут это делать. Выйти оттуда они не смогут.

Лучший сценарий, который может сложиться в ближайшие недели – это оперативное окружение. Что это такое? Это когда дороги, в частности, и та, которую назвали, оказываются под огненным контролем артиллерии, особенно ближнего радиуса действия, минометов, работающих на расстоянии до 7 километров.

Полное окружение – это когда на каждой тропе, на каждой дороге поставлен блокпост. Но о полном окружении говорить не корректно, потому что противник все это будет уничтожать. Только оперативно – артиллерия движется и наносит удары по всему, что движется. Если, условно, в пределах месяца это сложится, это будет фантастический успех.

Что касается самой битвы за Бахмут, то я не уверен, что эту битву нужно делать. Напомню, как россияне брали Бахмут – огромными «мясными» волнами. Мы не можем позволить себе бросать на убой тысячи наших солдат только потому, что Бахмут должен быть взят.

Мудрее отрезать всю логистику врага, чтобы они крыс ели. Я думаю, что так будет.

– Пресс-служба Восточного управления войск ВСУ сообщила, что на прошлой неделе российская оккупационная армия практически не штурмовала украинские позиции на Лимано-Купянском направлении, но враг продолжает перегруппировку и формирует новые штурмовые отряды. В то же время стало известно, что именно на этом направлении находится около 110 тысяч российских окупантов. По вашим оценкам, может ли враг готовить прорыв нашего фронта? Как вы оцениваете такую опасность?

– Такое может быть. Не нужно недооценивать врага. 110 тысяч человек – это невероятно много. Объясню, почему они это делают. Все из-за Бахмута. Сдать они его не могут, и понятно почему. Будут сражаться до последнего патрона, до последнего солдата.

Как они мыслят? Не могут дальше продвинуться, Бахмут нужно держать, нужно создавать точку давления, куда, по их логике, мы будем снимать силы и средства с Бахмутского плацдарма. Это логично. Сконцентрировали огромное количество живой силы, это так. Но эту силу нужно снабдить нормальной техникой.

Теперь разбираем ситуацию сугубо по книге. 40-тысячный корпус нуждается в 725 танках, 2,5 тысячах бронированных машин и тысяче стволов артиллерии и реактивных системах залпового огня. Всего этого нет. Если найдут на 100 500 танков, это будет хорошо. Открытые источники говорят, что у них едва 500 бронированных машин, а нужно 5 тысяч. И нужно 2 тысячи стволов. Нет этого.

Если выйдут на показатели в 50% снабжение техникой, это для них будет фантастика. Но есть нюанс. Бахмут они брали не техникой, а пехотой, и 100 тысяч – это много.

Мы справились в Бахмуте? Справились. Мы их уничтожили. Дальше Бахмута они продвинуться не могут. Но 100 тысяч – это многовато, их тоже придется уничтожать.

И самый главный момент – не нужно бояться частичных успехов врага. Никакая война в мире не знает, чтобы одни бесконечно наступали, а другие бесконечно отступали. Да не бывает. Даже те, кто терпят стратегическое поражение, все равно наступают и могут иметь успех.

Вторая мировая война, 1944-45 год. Немцы еще под Сталинградом поняли, что им конец, но решили сразиться насмерть. Арденнская операция, так называемое Арденнское выступление в сторону юго-западной Бельгии. Они прорвали оборону США на 100 километров. Это был серьезный успех. Но ход войны это не изменило.

И у россиян могут быть какие-то частные успехи, и это нужно спокойно принимать. Бои и сражения могут быть проиграны. Важно выиграть войну.

– Генсек НАТО Столтенберг заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину является войной на истощение, но война не зашла в тупик. Он считает, что Киеву требуется дополнительная поддержка. В этом контексте хотела вас спросить об итогах последней встречи в формате «Рамштайн». Какая поддержка нужна украинской армии именно сейчас? Можем ли мы рассчитывать на нее?

– Война в третьей стадии классической индустриальной войны, перемола сил и средств противника. Сейчас этим и занимаемся.

Какое оружие нам больше всего нужно? Лишь ленивый о ней не говорил. Это MGM-140 ATACMS. Большое количество таких ракет в сочетании с авиацией может изменить ход войны. Задекларирован 61 самолет F-16, вопрос в том, когда они заработают и какая оружейная номенклатура будет к этому самолету. Потому что сам по себе самолет ничего не значит – весят бомбы и ракеты, которые к нему идут.

Моя персональная позиция, что на Рамштайне как раз эти моменты и обсуждались. Но открытой информации, о чем договорились, пока нет. Сразу по результатам «Рамштайна» немцы объявили очень неплохой пакет, особенно в части бронеавтомобилей класса MRAP, 200 единиц, это фактически две бригады и большое количество боеприпасов к минометам. Это очень хороший шаг вперед.

Но ход войны сменит на поле боя две системы оружия – F-16 с большим количеством бомб и ракет и дальнобойные ракеты MGM-140 ATACMS. Когда дадут – не знаю. Все уперлось в одного человека, в Джозефа Байдена. И Госдеп и Пентагон порекомендовали ему это сделать. Сейчас (21 сентября – Ред.) в США наш президент, будет встречаться с ним, с представителями Конгресса от обеих партий. Очень многое будет зависеть от того, как в итоге завершатся эти переговоры.

– Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис сделал такое заявление: «Пока Украина не победит, никто не будет в безопасности». Считаете ли вы, что сегодня у страны-оккупанта есть определенный ресурс для того, чтобы пойти дальше, чтобы совершать акты вооруженной агрессии против любой другой страны, в частности, балтийской?

– В Римской империи был такой мудрый человек, Марк Туллий Цицерон. Очень люблю его. У него есть хорошее выражение: «Чем ближе крах империи, тем безумнее ее действия». Сумасшедшие могут прибегнуть к чему угодно. Каховскую дамбу взорвали. Никто не думаю, что это можно сделать. Сделали. Поэтому могут ударить по другому.

Извините, скажу цинично, но в известном смысле нам это выгодно, потому что тогда война выйдет за пределы Украины. А если да, то тогда США в первую очередь будут вынуждены на это реагировать.

Будет ли это, я не знаю. Есть ли у России потенциал на безумие в части пехоты? Е. Московиты – многочисленный народ, есть ресурс от 1,5 до 3 миллионов человек. Автоматов Калашникова, ружей Мосина, самозарядных карабинов Симонова и даже оружия Второй мировой войны – ПДШ, ПДС – у них сотни тысяч на складах. Патронные заводы работают, а московиты готовы умирать «за родину, за Путина, за величие».

Потому это может произойти. Произойдет ли – я не знаю.

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