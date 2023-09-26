Политолог: У российских пропагандистов уже есть папки, где объясняется потеря Крыма 26.09.2023, 14:45

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Петр Олещук

Сможет ли Путин «продать» россиянам утрату полуострова?

Силы специальных операций Украины заявили, что в результате атаки на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе были ликвидированы 34 российских офицера, среди которых — командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов. Еще 105 оккупантов были ранены.

Сайт Charter97.org спросил у политолога, доцента Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петра Олещука, как подобные операции ВСУ влияют на оккупационную армию и россиян:

— Здесь очень показателен момент, связанный с тем, что Россия старательно отрицает любые поражения, любые подобные действия, направленные против них. Мы помним, как недавно произошла атака в Севастополе на подводную лодку и большой десантный корабль России. Потом появились видеоматериалы, на основании которых специалисты установили, что, скорее всего, если подводная лодка и будет восстановлена, то это потребует очень большие вложения средств, ресурсов и времени. Но при этом Россия заявляет, что нет, в ближайшее время они все починят и все будет хорошо.

Атаку на штаб они до сих пор никак не прокомментировали. Насколько я помню, официально у них один человек считается пропавшим без вести — и все, больше никак не комментируют. Это очень напоминает ситуацию с крейсером «Москва», тогда тоже все как бы замалчивалось. Под конец что-то признали, но как-то нехотя и неконкретно, никакой статистики о потерях тоже нет.

В России понимают, что это очень серьезный психологический удар, поэтому пытаются каким-то образом спрятать и тому подобное. Думаю, что они и дальше будут всю эту историю скрывать, попробуют каким-то образом информационно перекрыть ситуацию.

Россияне не теряли командующего флотом, если я не ошибаюсь, со времен Порт-Артура, русско-японской войны.

Конечно, это, мягко говоря, немного болезненно, тем более после того, как они потеряли флагман своего флота.

— Какие политические последствия будет иметь для путинского режима потеря Крыма? Это полный развал кремлевской мифологии? Или потерю полуострова можно как-то «продать» населению?

— Я думаю, они смогут это «продать». Они сами выстроили вокруг полуострова мифологию, которая была направлена не только внутрь, но и вовне. По большому счету ничего такого особенного для России и для Путина в Крыму нет. Его имеет смысл контролировать только как плацдарм для постоянных атак на Украину, чтобы атаковать ракетами, блокировать украинский экспорт. В этом плане имеет смысл удерживать Крым.

В обратном смысле он стал абсолютно дотационным регионом, дотационной дырой. Как военная база — да, есть интерес. Как невоенная база — никакого интереса там нет. А значение Крыма как военной базы снижается с каждым падением ракеты на территории полуострова.

В этом плане Россия, конечно, умеет психологически работать с Западом, с цивилизованным миром. Они смогли им навязать тезис, что Крым имеет какое-то особое значение для Путина, поэтому нужно оставить ему полуостров, иначе он сильно обидится и использует ядерное оружие. Вот они подобные психологические моменты очень тонко чувствуют и используют их, хотя даже с формальной точки зрения россияне же не только Крым записали к себе в Конституцию, еще и Донецкую, Луганскую, даже Запорожскую и Херсонскую области. Причем Запорожье они никогда не захватывали.

Казалось бы, уже есть основания, но при этом никто особо не говорит о какой-то «сакральности» Запорожской или Херсонской области, хотя они и то, и то вписали в Конституцию.

Поэтому я бы на самом деле какую-то особую сакральность Крыма не переоценивал, потому что это была такая своего рода крупная победа Путина. Он уже нацелился на то, чтобы присоединить всю Украину. Но сохранение Крыма вряд ли можно «продать» своим шовинистам как замену того, что они не завоевали Украину.

Поэтому я бы особо на этом не концентрировался, тем более, что прикрываясь войной они завершили преобразование своего режима. Если режим до начала полномасштабного вторжения еще можно было хоть как-то условно назвать в определенной степени гибридным, то сейчас это очень жесткая автократия. Многие называют российский режим тоталитарным, это некорректно, потому что тоталитарный режим строится на идеологии. Никакой идеологии у них нет, это просто жесткий, авторитарный, персоналистический режим. И как показала практика, он может практически бесконечно «закручивать гайки».

Я не вижу никаких причин, что если россияне, допустим, потеряют Крым, то не смогут это объяснить. Смогут: «На нас навалился весь Запад, эти проклятые укронацисты там все уничтожили, там защищать нечего». Это, кстати, такая схема, которую использовали на Работино, поселке в Запорожской области: «Мы оттуда не отступали, просто там все уничтожено, нам нечего там защищать». Я думаю, если бы у россиян действительно стояла угроза потери власти в Крыму, то они могли бы там сами что-то основательно взорвать и показать на камеру, чтобы обвинить Украину и НАТО, при этом оправдав свое бегство. И все было бы нормально, никаких протестов там бы не было.

Поскольку вся либеральная российская оппозиция либо сидит в тюрьме, либо бежала, они сейчас зачищают так называемую патриотическую оппозицию — Пригожина убили, Стрелков в тюрьме, многие другие тоже сидят. Фактически Кремль зачистил любое оппозиционное поле. Я не вижу, чтобы украинские войска вошли в Крым, а режим Путина сразу пал. Ничего подобного, он будет себя прекрасно чувствовать, никакой особой роли для существования режима Путина именно Крым иметь не будет.

Но они продолжают играть эту роль, в первую очередь — для Запада, чтобы тот поставлял Украине меньше оружия, чтобы были задержки. Они играют на этом страхе, что якобы вход украинских войск в Крым будет означать какой-то ядерный армагеддон. Россияне это используют сугубо в военных целях, для продолжения боевых действий, то есть с сугубо военными целями, а не политическими. Я думаю, у них уже заготовлена схема, как это объяснить, папочки и темники уже расписаны.

— На Западе многие считают, что «Крым — красная линия для Кремля», а в ответ на деоккупацию может последовать «ядерный ответ». Так ли это?

— Если, например, украинские войска изгоняют российские войска из Херсонской и Запорожской областей, то результаты войны уже невозможно «продать» как какую-то победу. Сейчас они могут говорить: «Большими усилиями мы расширили зону контроля, обеспечили сухопутный коридор в Крым, мы победили». Если они откатятся даже не на границы Украины 1991-го года, а на линию разграничения образца 2022-го года, то все равно это как победу подать будет невозможно.

Я, честно говоря, не понимаю, в чем здесь конкретная разница.

Просто Запад продолжает жить в парадигме, которую им навязал Путин в 2014-м году, что он якобы хочет захватить Крым, ему этого будет достаточно, больше ничего не нужно. Но для него это все исключительно инструмент ползучей агрессии против Украины. Он навязал эту схему для того, чтобы как-то обеспечить поглощение Украины, но поэтапно.

Путин прекрасно жил в качестве правителя России много лет без Крыма, абсолютно по этому поводу не переживал. Его абсолютно не беспокоило, что полуостров не находился в составе России. Так что это все лишь манипуляции. Я уверен на 99%, что никакой особой разницы между входом украинских войск в Мелитополь, Бердянск или Джанкой для Путина нет вообще.

Если бы Путин хотел действительно развязать ядерную войну, ему ничего не мешает это сделать сейчас. Но он почему-то этого не хочет делать. Наверное, для это есть какие-то основания и причины. Даже по тому же Илону Маску видно, как эта вся парадигма влияет на сознание на Западе.

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