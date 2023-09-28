Как белорусам избежать отработки после вуза? 5 28.09.2023, 10:01

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Варианты от родителей и их анализ.

«Стоит ли вообще отправлять детей учиться в белорусские вузы, а если нет — что делать?» Ответ на этот вопрос сегодня ищут родители старшеклассников и даже первокурсников, которых взволновало намерение Лукашенко продлить срок обязательной последипломной отработки до пяти или даже до семи лет и ввести обязательную отработку даже для платников.

Борясь с оттоком кадров, диктатор вдохновляет граждан страны не только искать пути обхода распределения, но и возможности избежать его вовсе.

Собрав варианты, которые обсуждают родители потенциальных абитуриентов, «Еврорадио» попросило прокомментировать их эксперта в сфере науки, образования и инноваций Андрея Лаврухина.

Вариант №1: учиться до последнего курса, но напоследок уйти в отпуск или вообще забрать документы

Это самый рискованный путь. Естественно, родители видят, в каком направлении развивается ситуация. Государство дало однозначные сигналы, что в стране устанавливается почти что академическое рабство. Просто так уйти из высшего учебного заведения, если вы там больше не хотите учиться, уже может и не получиться. Тем более, когда речь идет о ребятах, которым светит армия.

Таким образом, за получение высшего образования в Беларуси придется платить или крупными штрафами, или годами жизни молодых людей, которые бы они могли посвятить раскрытию своих профессиональных амбиций там, где считают нужным.

Какие-то возможности для маневров, которые еще существуют, будут в ближайшее время уничтожены. В результате установится довольно герметичная система: университет — это ловушка. Если вы в нее попали, выйти без жертв уже не получится.

К тому же непонятно, зачислят ли молодым людям пройденные в Беларуси курсы, если они решат продолжить учебу за границей.

Вариант №2: поступать в вузы России, Казахстана или Армении

Да, вы можете поехать учиться в Казахстан, Армению или Россию и получить диплом. С другой стороны, если парень едет учиться в Россию не по целевому направлению, у него, опять же, нет отсрочки от армии. Теоретически Беларусь может отправить запрос, чтобы Россия вернула его обратно, так как он не получил разрешение.

Рассуждая гипотетически, можно представить и другой вариант. Если парень не хочет возвращаться на родину и идти в свою армию, может появиться межгосударственный договор, по которому он остается, но идет в армию России. Мобилизация тех, кто получил высшее образование в России, и тех, кто учится, слишком теоретическая, но глядя на ситуацию, риск, безусловно, есть.

Вариант № 3: ехать учиться в Монголию

Я не знаю, насколько Монголия может быть приятной перспективой. Во-первых, там выросло поколение, которое не знает русский язык. Также я не уверен, что в этой стране много программ, которые бы подходили белорусам. Точно их меньше, чем в Казахстане или Армении. Короче, Монголия — тупичок как в языковом смысле, так и в признании дипломов за рубежом. Ну и качество дипломов... Диплом может быть в вашем кармане, но знания и компетенции, которые вы получите, — под большим вопросом.

Вариант № 4: не получать высшего образования, а записаться на курсы

Пожалуйста, но, как и в других вариантах, для молодежи мужского пола это не способ получить отсрочку от армии. Также нужно помнить, что университет и курсы — это разные вещи. Так, благодаря курсам вы можете получить какое-то ремесло, которое будет помогать зарабатывать деньги. Но если вы претендуете на то, чтобы ваш ребенок получил образование, социальные связи, компетенции, нужно все же иметь формальное образование и получить диплом, который позволит двигаться по жизни. Конечно, теоретически можно пройти курсы, а в университет пойти позже, при лучших условиях.

Вариант № 5: найти онлайн-университет

Полностью онлайн-университетов в Европе не слишком много. На законодательном уровне признаны лишь некоторые, например, немецкий FernUniversität (кстати, раньше его представительство было и в Беларуси, и была возможность получать такое образование официально). Чаще онлайн-услуги предлагаются на базе реально существующих университетов.

Еще один момент: тот же FernUniversität имеет довольно ограниченное количество специальностей. Если вы ориентируетесь на гуманитарно-социальные дисциплины — вам легче, на технические — уже тяжело. Здесь нужно очень постараться, чтобы просто найти университеты, где можно получить такое образование.

Вариант №6: поступать в зарубежные вузы или в ЕГУ

Здесь действительно гораздо больше возможностей, включая стипендии и прозрачные правила. Конечно, это наименее рискованный путь. Но надо понимать, что обучение за рубежом сегодня может быть билетом в один конец.

Даже когда ваш ребенок выезжает на учебу в ЕГУ, где все понятно, много людей там уже обучалось, университет базируется недалеко от Беларуси. Просто прошло время, когда студенты могли туда-сюда ездить, а существенных проблем с признанием тех же ЕГУшных дипломов не было, особенно в частном секторе.

Сейчас же с этим могут быть проблемы. Если ребята после получения дипломов вернутся в Беларусь, может начаться их преследование, мол, почему уехали, почему не в армии?

Преувеличивать риски мы, естественно, не будем. Те же девушки, может, и могут закончить иностранные вузы, вернуться и найти рабочие места — это возможно. Но в государственном или пограничном секторе диплом ЕГУ может стать токсичным. Случаи были и раньше.

С другой стороны, перспектива возвращения будет отложена как минимум на пять лет. Может, и пусть учатся, а как научатся — будем смотреть, что происходит и в стране, и в мире.

Все уедут?

Конечно, все не уедут. Большинство молодежи останется в стране и будет обучаться в белорусских вузах. Во-первых, может, через пять лет что-то изменится. Во-вторых, если вы все же остались, нужно вкладываться в образование и вырабатывать навыки, которые помогут существовать в этой системе.

Хорошо, если мыслящая молодежь будет объединяться в альянсы и создавать архипелаги инакомыслия. Это существенно, как для самих людей, так и для будущего страны. Если все уедут, если не останется пассионарных людей, впоследствии будет труднее менять систему образования.

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