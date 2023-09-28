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Лукашенко напуган слухами о запуске украинских БПЛА

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  • Райнер Сакс
  • 28.09.2023, 11:51
  • 4,162
Лукашенко напуган слухами о запуске украинских БПЛА

Как удар по Курску заставил диктатора запретить дроны в Беларуси.

В Курской области была совершена очередная, уже третья атака беспилотников, на этот раз по военному аэродрому. Распространяется информация, что удар пришелся в штаб дислоцированной там штурмовой авиабригады и что все руководство бригады было убито или ранено, поскольку в момент попадания в штабе проходило совещание.

Александр Лукашенко подписал закон, согласно которому в будущем физическое лицо в Беларуси сможет владеть дроном только в том случае, если власти выдали на это разрешение. По сути, гражданам Беларуси запрещено использовать дроны и владеть ими. Первоначально вводится полугодовой переходный период, в течение которого все граждане должны сдать властям свои используемые дроны.

Подписанный закон является следствием недавней крупной атаки беспилотников на псковский военный аэропорт. Было много предположений о том, как дронам удалось незамеченными долететь из Украины до Пскова. Глядя на карту, видно, что наиболее короткий маршрут проходит через Беларусь, и, как и ожидалось, начали распространяться версии, что Украина запустила дроны над территорией Беларуси, или что эти партизаны запустили их с территории самой Беларуси.

Новым законом Лукашенко хочет облегчить силам безопасности борьбу с партизанской деятельностью и тем самым снизить вероятность того, что Россия или Украина могут спровоцировать Беларусь на участие в военных действиях против ее воли.

Вскоре увидим, последует ли Россия примеру Беларуси.

Райнер Сакс, postimees.ee

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