Пропагандисты взвыли из-за отношения жителей Крыма к российским туристам 3 28.09.2023, 11:55

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Опубликованы интересные данные.

Россияне «вынуждены» отказаться от зарубежной роскоши и искать новые туристические места для отдыха в пределах своей страны. Новыми курортами стали Краснодарский, Камчатский и Ставропольский края, Республика Дагестан, Алтай, Калининградская область и аннексированный украинский полуостров Крым.

Впрочем, даже местные жители страдают от наглости российских туристов. Пропагандистское медиа RT обнародовали результаты опроса, проведенные аналитиками, и обнаружили, как местные «лакшери» курортов относятся к отдыхающим, пишет obozrevatel.com.

Так, самыми гостеприимными туристическими регионами назвали Камчатку, Дагестан и Ставропольский край. Туристам-соотечественникам якобы рады 74%, 60% и 53% местных жителей соответственно. Крым в этом рейтинге оказался на нижних строчках.

Согласно данным, усталость от отдыхающих в этом году больше свойственна населению Краснодарского края. «Самыми раздражительными факторами (не только на Черноморском побережье, но и в других рассмотренных туристических регионах), судя по словам местных жителей, являются несоблюдение приезжими норм общения и внешнего вида, неуважение к местным и обслуживающим персоналам, нечистоплотность», – объяснили эксперты.

Кроме того, согласно результатам опроса, от 33 до 39% жителей субъектов России, на территориях которых есть заповедные зоны, считают, что природу пора защищать от туристов.

По словам аналитиков, идею закрыть территории российских природных заповедников чаще одобряют жители Алтая (39%), в Крыму экология охранных зон беспокоит 38% жителей, а в Калининградской области идея оградить заповедники от нашествия туристов нравится 37% опрошенных.

В общей сложности в опросе приняли участие по 300 представителей экономически активного населения Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краев, Республик Дагестан, Алтай, Калининградской области и аннексированного Крыма.

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