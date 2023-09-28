СМИ: Среди экипажа разбившегося в Мали Ил-76 могли быть белорусы 5 28.09.2023, 15:23

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Стали известны новые подробности крушения самолета с «вагнеровцами».

Среди членов экипажа Ил-76ТД, разбившегося в Мали 23 сентября, могли быть граждане Беларуси.

Об этом сообщает автор телеграм-канала «От винта»:

— Еще в понедельник я начал начал получать информацию о том, что на борту потерпевшего крушение судна могли быть наши соотечественники, но она требовала подтверждения. Теперь же, когда большинство сопутствующей информации подтвердилось, решил донести ее и до вас.

Мой источник, имеющий прямое отношение к авиации, утверждал, что злополучный Ил-76 перелетел в Мали три недели назад. Там на него нанесли регистрационные знаки этой страны. ВС то ли купили, то ли взяли в аренду. Экипаж был смешанным, в основном россияне. Командир и второй пилот из ЛИИ имени Громова. Еще была информация, что техником и штурманом были белорусы. Первого, предположительно, звали Борис, второго — Алексей Анищенко. Вдобавок приложил фото борта за несколько дней до трагедии.

Вчера на одном из авиафорумов появилась информация, что КВСом пострадавшего Ил-76 был заслуженный летчик-испытатель РФ (с 2021 г) Александр Котельников. Возраст — 66 лет.

В 1993 г из-за отказа двигателя произошла катастрофа самолета Ил-114, командиром экипажа которой был Котельников. Тогда из 9-ти членов экипажа выжило только двое: КВС и техинженер. Списание с л/работы, 2-я группа инвалидности. Но в 2013 г он восстановился и работал в ЛИИ им. Громова летчиком-испытателем. На Ил-76, говорят, не летал лет 10-15.

По информации от знающих людей, КВС решил заходить «с градиента» на аэродроме Гао (Мали). С управлением не справился, грубая посадка с большим перелетом. Груз (опасный) пошел вперед и сдетонировал. С начала работы Котельникова в Мали прошло 2 недели.

В свою очередь портал AviationSourceNews, ссылаясь на Бюро авиационных инцидентов, сообщил, что Ил-76ТД с б/н ТЗ-98Т принадлежал ВВС Мали. Число жертв катастрофы не раскрывается, но несколько человек были спасены. Предполагается, что самолет ранее принадлежал группе «Вагнера» и был передан ВВС примерно за неделю до крушения.

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