«Шушпанцеры и гомункулусы»: как российская армия стала «второй после сирийской» 28.09.2023, 16:25

1,364

Военный эксперт рассказал о дефиците военной техники у россиян.

Украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что российская армия стала «второй после сирийской».

Об этом он рассказал в интервью сайту Charter97.org:

— На сегодняшний день российский военно-промышленный комплекс не способен удовлетворить потребности армии в качественной и современной технике по множеству позиций.

МТ-ЛБ с припаянной 120-мм установкой 2С9 "Нона". Источник: Telegram Коваленко

Россияне потеряли большое количество боевых бронированных машин (ББМ), у них нет возможности полноценно их компенсировать аналогичными образцами. Речь идет о БТР, БМП-1, БМП-2, БМП-3, БМД.

У них просто нет возможности производить нужное количество для компенсации, поэтому много техники они снимают с консервации, но и это не позволяет им полноценно заменять серийную заводскую продукцию.

Тогда они начинают выходить из ситуации следующим образом: ББМ, не обладающие огневой мощью, дополняют теми или иными установками. Например, самый распространенный в российской армии тягач МТ-ЛБ они используют для того, чтобы превращать в такие эрзац-ББМ, устанавливая на них, например, флотские 25-мм «спарки» 2М-3. То есть они их снимают с кораблей, которые уже не используются, устанавливают их на ББМ. Они абсолютно неэффективные, тяжелые, меняют профиль, не дают эффективной точности стрельбы. Однако они используют их для того, чтобы создать видимость огневого давления.

Если просмотреть всю хронологию, то на технику типа МТ-ЛБ или тягачи АТС-59Г, для добавления огневого потенциала идет все флотское. Это и неудивительно. У них очень много списанных, уже отправленных на металлолом старых советских кораблей, на которых были те или иные огневые установки. Вот они их снимают с хранения и переустанавливают. Это катастрофически неправильно.

Российская "военно-морская" поделка на базе МТ-ЛБ с антикварной спаркой 2-УК-Т с 12,7-мм пулеметами ДШК.

— Почему?

— Это все флотские установки, предназначенные для кораблей, моря. Они используются с остойчивостью (балансом на море при качке) и так далее. Они просто категорически не подходят для каких-либо сухопутных объектов. Но из-за безвыходности россияне их устанавливают. У россиян, во-первых, не шасси — базы для обеспечения ББМ. Во-вторых, у них нет огневых средств, чтобы обеспечить имеющиеся в наличии шасси.

2Б9 "Василёк" на базе МТ-ЛБ.

Нехватка же огневого потенциала и техники приводит к тому, что порождаются такие гомункулусы. Они — отличительная черта сирийской армии, поскольку после нескольких лет гражданской войны сирийцы потеряли комплектацию по ББМ. Вот и стали появляться чудовищные шушпанцеры кустарного производства.

Российская армия сейчас соревнуется с сирийской по количеству «франкенштейнов». Применение бомбометной системы, которая использует глубинные бомбы на сухопутном тягаче, — это извращение в высшей степени.

МТ-ЛБ с установленными корабельными 140-мм реактивными установками МС-227.

— Как у ВСУ обстоят дела с боевыми бронированными машинами?

— Мы не отрицаем, что у нас есть аналогичная проблема. Но нехватку ББМ нам компенсируют поставки от наших международных партнеров. Если говорить о современных образцах, то это тот же Stryker, M2 Bradley или CV90. Все это высококачественная серийная продукция, сохраняющая жизнь экипажу и позволяющая максимально эффективно использовать огневой потенциал.

Даже если мы получаем образцы прошлого поколения, например, М113, то даже они отличаются более высоким уровнем бронирования, эффективностью применения в зоне боевых действий. Скажу, что российские БМП (1,2,3) и БМД ни в какое сравнение не идут даже с западными аналогами прошлых поколений по качеству бронирования и ведения огня: цель, точность, дальность, эффективность. Дисбаланс, если говорить о качестве очень схожих между собой образцов, разительный.

Уничтоженный в Украине российский МТ-ЛБ с приваренным к нему корабельным огнеметным комплексом А-22 "Огонь".

— Украине помогают партнеры, а может ли РФ пополнить резервы техникой каких-нибудь других стран?

— В прошлом году Кремль вывез немало техники из Беларуси. Если рассматривать в перспективе, то разве что только из Северной Кореи. Но это тоже под большим вопросом, поскольку КНДР, с учетом правящего параноидального режима, вряд ли будет делиться своей техникой с Россией.

Китай еще может помочь боеприпасами, но что касается техники, то Китай не пойдет на это. Хотя у него в наличии широкая номенклатура. Остаются страны бывшего СССР, но в 2022 году, когда начался вывоз из Беларуси техники и боеприпасов, Москва обращалась, например, и к Таджикистану, но тогда Рахмон отказал Путину. Не факт, что сейчас ответ будет положительным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».