Всю колбасу на зеро: продавщица проиграла крупную сумму в онлайн-казино 2 29.09.2023, 10:09

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Как наказали мать четверых детей.

Работница магазина в Хотимске потратила вверенные ей деньги в онлайн-казино. Что толкнуло женщину на отчаянный шаг, рассказывает районная прокуратура.

С декабря 2022-го по январь 2023 года женщина украла у магазина более Br14 тысяч. Причем не только деньгами, но и товарами, материальными ценностями, продуктами питания.

Чтобы кражу не обнаружили, продавщица завысила товарооборот магазина на Br30 тысяч. Образовавшаяся «выручка» в банк не поступила.

Большая часть денег ушла на ставки, остальное было потрачено на питание семьи. Женщина воспитывает четверых несовершеннолетних детей.

Местную жительницу обвинили в растрате имущества в крупном размере. Женщина полностью признала вину и возместила часть потраченного.

В суде продавщице назначили 4 года ограничения свободы и лишили права занимать должности, связанные с хранением ценностей. Ввиду семейного положения, в колонию обвиняемая не отправилась.

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