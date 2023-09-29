«Бахлеб или хлебон?»: в Беларуси заметили странную выпечку 29.09.2023, 13:19

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Мнения покупателей относительно «гениального» продукта разделились.

В одном из магазинов белорусы нашли для себя неожиданный продукт — хлебатон (ну или бахлеб, хлебон, как вам больше нравится). То есть, в одну упаковку производитель положил и черный, и белый хлеб. Некоторые люди оценили набор и назвали решение «гениальным», пишет telegraf.news. А другие обратили внимание, что хранить вместе батон и хлеб нельзя. Так ли это?

Видео с «хлебатоном» опубликовали в TikTok @slivkiby. Правда, автор ролика предложил другие названия — «бахлеб» или «хлебон».

Но на самом деле на упаковке написано, что это «набор хлебобулочных изделий «Калинковичский гостинец» от Калинковичского хлебзавода. И стоит такая пачка 1,82 BYN.

Автор видео рассказал, что нашел эту продукцию в Мозыре, в «Доброноме» и отметил, что «в Минске такого никогда не видел».

А в комментариях тут же отметили, что такой набор производят в Калинковичах «уже давно», и там же продают.

Некоторым пользователям понравилась такая задумка. «Очень удобно», «прекрасное решение», «мечта», «это гениально», «очень неплохо», «часто покупаю, вкусный», — написали они.

Другие же завалили комментариями, что хлеб и батон вместе хранить нельзя. Кто-то объяснил это тем, что «у хлеба выше кислотность, быстро начнет плесневеть».

Попытались разобраться, так ли это.

Можно ли хранить хлеб и батон вместе?

На самом деле, в Сети есть множество материалов, где сказано, что черный и белый хлеб «нельзя хранить в одном пакете или вблизи друг с другом в открытом виде». Как пишет Foodinformer, белый хлеб «в значительной степени сократит срок хранения черного».

Похожую информацию написали и на портале «Клуб Экоэксперт». Там посоветовали упаковывайте каждый вид хлеба отдельно в пакеты.

А на сайте vm.ru со ссылкой на неназванных специалистов объяснили, что черный и белый хлеба нужно хранить раздельно «из-за того, что в буханке из ржаной муки влажность выше, чем в пшеничном батоне».

Никаких опровержений этой информации мы не нашли.

В то же время на сайте «Белновости» подчеркнули, что «батон не должен находиться рядом с ржаной буханкой слишком долго». Из этого можно сделать вывод, что за короткий срок ни с батоном, ни с хлебом ничего стать не должно. Однако, если вы все же решите купить «хлебатон», дома лучше отделить их друг от друга и разложить по разным упаковкам.

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