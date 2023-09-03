Лукашиста Иванца напугали… лесные эльфы

Лукашиста Иванца напугали… лесные эльфы5
- 3.09.2023, 11:58
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Министр образования странно отреагировал на задание из школьного учебника.
Министр образования Андрей Иванец высказался о задачах с эльфами в белорусских учебниках в интервью телеканалу «Беларусь 1».
В сюжете показано, как министр зачитывает задачу из учебника: «…и Аленка нашли карту лесных эльфов, на которой указано, где спрятан клад, какое правило использовали эльфы для того, чтобы зашифровать дорогу к кладу? Помоги ребятам прочитать карту».
Иванец тут же прокомментировал этот пример:
- То есть для детей, наверное, это интересное задание, но какое отношение это имеет к воспитанию любви к Родине.
«А это должно быть написано в учебнике абсолютно на каждой странице», - заявил лукашенковский министр.