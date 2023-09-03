Буданов рассказал, что произошло с «настоящим» Путиным 3.09.2023, 12:10

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Конфуз с часами был неслучайным.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Радио Свобода» признался, что умеет отличать двойников Владимира Путина. Существует версия, что у диктатора России их есть как минимум трое.

Глава украинской разведки прокомментировал недавний конфуз с Путиным и часами. Напомним, российский диктатор хотел посмотреть время, но перепутал руки.

Буданов намекнул, что это мог быть двойник. Он не дал прямого ответа на вопрос, но заметил, что «что-то там не то», и согласился с мнением журналистки, что это мог быть ненастоящий Путин. Когда у главы ГУР спросили, жив ли вообще президент России, тот сказал, что не знает, что на это ответить.

«Того (Путина – ред.), который был, которого все привыкли воспринимать, последний раз видели примерно 26 июня 2022 года», – сказал он.

Когда журналистка спросила, может ли российский тиран быть неживым или у него очень плохое состояние здоровья, Буданов предположил, что президент России не хочет появляться на публике. По его словам, может быть много разных причин.

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