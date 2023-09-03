Операция прикрытия: стало известно, чем еще занимались «вагнеровцы» в Беларуси 3.09.2023, 12:48

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Опубликован секретный документ КГБ, изданный за день до ликвидации Пригожина.

Российские наемники так называемой ЧВК «Вагнер», которые в качестве инструкторов занимаются подготовкой военнослужащих Вооруженных сил РБ, также якобы вербовали в свои ряды белорусских офицеров и солдат. А это, в свою очередь, серьезно «взбодрило» военную контрразведку КГБ Беларуси. В то же время не снижается обеспокоенность европейских стран таким неприятным соседством и угрозами, исходящими от «вагнеровцев», которых Кремль может задействовать также для терактов и диверсий.

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В распоряжении OBOZREVATEL оказался документ, направленный управлением военной контрразведки КГБ Беларуси министерству обороны и командованию военно-воздушных сил и войск ПВО.

В нем сообщается, что «Вагнер» занимается вербовкой белорусских офицеров, прапорщиков и солдат для работы в странах Африки. А это, говорится в документе, «непосредственно ведет к снижению готовности ВВС и войск ПВО к выполнению задач по предназначению».

Также в управлении военной контрразведки заявили, что проводится комплекс мероприятий для противодействия данной угрозе.

«Командованию ВВС и войск ПВО не рекомендуется налаживать официальное сотрудничество с указанной организацией, так как в дальнейшем оно может рассматриваться как преступление предусмотренное ст. 287 УК РБ (создание незаконного вооруженного формирования, либо руководство таким формированием, либо участие в нем)» – говорится в документе с грифом «для служебного пользования». Он подписан начальником управления военной контрразведки КГБ РБ, генерал-майором Константином Кучинским.

Документ датирован 22 августа 2023 г. – за день до ликвидации главарей так называемой ЧВК на борту самолета на территории России.

Собеседники OBOZREVATEL в спецслужбах допускают такие действия «вагнеров», в то же время говорят, что это также может быть также операцией прикрытия для дезинформации по поводу их реальных действий. Мол, не зря говорится именно о «работе» в далекой Африке.

Но нахождение нескольких тысяч «вагнеровцев» в Беларуси сейчас серьезно беспокоит граничащие с ней Польшу, Литву и Латвию, а также другие страны Европы. Тем более что появилась информация о получении военными преступниками в Беларуси новых паспортов. Причем это не липовые документы, а настоящие, вот только выданы они на другие имена. Благодаря этому наемники из рядов «Вагнера» смогут въезжать на территорию Европейского Союза через пограничные переходы для совершения диверсий и терактов.

Тем временем достоверных данных о том, что после гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина «вагнеровцев» полностью выводят из Беларуси, нет. Количество наемников на территории РБ по различным данным составляет 4-6,6 тысяч человек.

С начала августа муссировалась тема, что полным ходом идет разбор палаток в городке «вагнеров» под белорусскими Осиповичами, и даже появились подтверждающие спутниковые снимки.

Однако это может быть как банальной передислокацией наемников, так и намеренным созданием «дымовой завесы». Тем более что вывода техники «вагнеровцев» из РБ зафиксировано не было.

Что будет с «Вагнером»?

Этот вопрос сегодня беспокоит многих. По мнению военного обозревателя, координатора группы «Информационное сопротивление» Юрия Карина, и в самой ЧВК оставшиеся командиры еще до конца не знают, какое будущее их ждет.

«Ведь практически все стратегические и коммуникационные задачи решал Пригожин. Он же и принимал решения. Он же получал финансирование на содержание «вагинеров». И этих всех рычагов управления бандой наемников у оставшихся в живых командиров ЧВК попросту нет. В лучшем случае их ждет возможность доказать лояльность новому командованию или «груз 200 мы вместе», – сказал Карин в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, на начало осени ожидалось возвращение бойцов ЧВК из отпусков и постановка им задач на ближайшее будущее: «Одним из направлений их деятельности могла быть переброска в Африку для поддержки местных мятежников и дружественных Кремлю людоедских режимов. Но, по некоторым сообщениям, эту «пахоту» уже окучивают руководство минубийства РФ и ГУ ГШ ВС РФ (разведка). И самым идеальным стечением обстоятельств для простого «вагинеровского» мяса станет замена шеврона – на двуглавый или другой ЧВК».

Тем более, считает военный обозреватель, в последнее время минобороны РФ вело активную работу с бойцами «Вагнера» на подписание контрактов с ведомством, против чего выступал Пригожин. «С отсутствием других перспектив заработка денег посредством убийств, мясо радостно согласится на условия новых работодателей», – считает координатор «ИС».

С другой стороны, ЧВК «Вагнер» стала для России составляющей войны в Украине и составляющей российской внешней политики по установлению своего влияния за пределами страны.

«Очень полезный опыт загребания жара чужими руками и успешный инструмент дестабилизации без официальных торчащих российских «ушей», который в Кремле вряд ли хотят потерять. Поэтому может быть попытка негласно назначить новое руководство «Вагнера» или же завести на их место другие ЧВК, которые уже созданы в России, но уже абсолютно подконтрольные кремлевскому режиму. В общем, оставшиеся в живых «музыканты» могут играть похоронный марш «Вагнеру», – убежден Юрий Карин.

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