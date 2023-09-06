Сотник объяснил, кто «заказал» Пригожина 6.09.2023, 11:15

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И причем тут Африка.

Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин был ликвидирован по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение во время чата на «Главреде» озвучил журналист и публицист Александр Сотник.

«Считаю, что Пригожин был ликвидирован именно по приказу Путина. Никакой Авзалов, который был назначен незадолго до убийства Пригожина на место Суровикина главой Воздушно-космических сил, никакой Герасимов, никакой Шойгу не посмели бы над Путиным провести такой приказ, а, тем более, такую ликвидацию», - сказал он.

Сотник считает, что ликвидация Пригожина связана с ситуацией в Африке.

«Почему именно сейчас, почему такая нетерпячка – на этот вопрос может ответить только Путин. Ведь дело не только в Пригожине, как в человеке, который размахался кувалдой, оказался неверной кухонной обслугой и замахнулся поварешкой на святое. Дело в том, что у Пригожина было очень серьезное влияние в Африке, и убийством Пригожина Путин отодвигает на второй план африканскую тему», - сказал журналист.

«С бармалеями и людоедами, с которыми Пригожин имел дело, просто так не передоговоришься. А свято место пусто не бывает: если уходит ЧВК Вагнер с Пригожиным, проверенным партнером людоедов, то вместо него нельзя назначить какого-то Васю, который туда приедет и начнет что-то разруливать – так не бывает. У Путина будет очень большая проблема с восстановлением этих связей и нитей с людоедствующими племенами и их вождями Тумбы-Юмбы», - отметил Сотник.

По его словам, официально проходила информация о том, что связями Пригожина с Африкой занимался генерал-майор ГРУ Аверьянов.

«А ГРУ – это тоже минобороновская структура. Это тот самый Аверьянов, который когда-то занимался спецопераций по отравлению Скрипалей, спецопераций по взрыву в Чехии, во Врбетице, и отравлением болгарского торговца оружием. Это все его рук дело. И спецоперацию по замещению Пригожина и пригожинских в Африке тоже поручили Аверьянову. Насколько у него это получится – увидим. Кому все это было выгодно? Думаю, именно Путин это заказал. Таким образом, он показал тем людям, которые стоят за Пригожиным, что никто не вечен под Луной, ведь ребята же тоже на джетах летают, а тесных связей Путина с Минобороны – с Шойгу, Герасимовым и Авзаловым – достаточно, чтобы и их «приземлить» с высоты 8,5 тысяч метров, поэтому им следует думать перед тем, как выращивать очередное политическое животное на скрепной скотобазе», - резюмировал публицист.

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