Возле штаба Южного военного округа РФ в Ростове прогремели мощные взрывы 7.09.2023, 7:35

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После удара БПЛА начался сильный пожар.

В российском Ростове-на Дону утром в четверг, 7 сентября, прогремел мощный взрыв. Пропагандисты сообщили, что его было слышно около 3:30, на месте начался пожар. Губернатор области заявил о якобы двух сбитых БПЛА, сообщают украинские СМИ.

Российские пропагандистские каналы в Telegram публиковали фото и видео с места инцидента. Взрыв произошел на улице Пушкинской.

Как утверждается, недалеко от места взрыва расположен штаб Южного военного округа.

Южный военный округ – военно-административная единица Вооруженных Сил страны-агрессора России, предназначенная для обороны юга Европейской части РФ. Штаб округа дислоцируется в Ростове-на-Дону.

На кадрах видно, что взрыв был очень сильным, начался пожар, валили клубы дыма. БПЛА якобы упал на автомобиль.

Жители Ростова-на-Дону сообщили в комментарии СМИ, что всего было слышно «три громких хлопка», после этого в районе Пушкинской улицы поднялся столб дыма.

В то же время губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что около 3:00 в Ростове якобы «сработала система ПВО». По словам представителя оккупантов, было сбито два БПЛА.

Один из беспилотников якобы упал в центре, в районе ул.Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Позже стало известно, что выбиты окна как минимум в трех зданиях.

«По предварительным данным сбитый беспилотник упал на припаркованный автомобильный. У стоящего рядом дома выбиты стекла. Спасатели уже потушили загоревшуюся машину», – написали российские СМИ.

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