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Военный эксперт: Российские войска «потеряли» свои фланги на Юге

  • 7.09.2023, 11:19
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Военный эксперт: Российские войска «потеряли» свои фланги на Юге

ВСУ идут на прорыв второй линии обороны РФ.

Вооруженные силы Украины расширяют прорыв на Южном фронте. Аналитики из Института изучения войны сообщают, что украинским защитникам удалось зажать части 7-й десантной дивизии в западной части Запорожской области, а пехота ВСУ прорвала российскую оборону с «зубами дракона» к западу от Вербового.

Где может случиться прорыв на оперативный простор, который позволит перерезать сухопутный коридор в Крым?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военным экспертом, руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко.

— То, что прорыв случится — факт. Это непременно произойдет. То, что мы сейчас наблюдаем после освобождения Работино, движения на Вербовое и не только — это дальнейший поиск слабых мест в российской обороне. Уверен, что на этом направлении слабые места непременно найдутся.

Хотел бы обратить внимание на то, что российским войска не удалось оказать сопротивление и закрепиться на флангах. Они их потеряли, а украинские войска расширяют плацдарм и есть перспектива как раз прорыва.

В тоже время интересно, что помимо того, что, действительно, основные усилия сосредоточены на Мелитопольском направлении, но довольно-таки активные действия продолжаются на Бердянском направлении и не только.

То есть, украинские войска выполняют комплексную задачу. С одной стороны — прорывы линии обороны, а с другой — расширение плацдарма для российских войск с целью сковывания определенных их подразделений. Идет комплексная наступательная операция.

Конечно, не все так быстро и просто как кажется, но тем не менее, думаю, что со временем (не готов назвать временный промежуток), но это закончится успешным прорывом второй линии обороны российских войск.

— За ней последует и прорыв третьей?

— Третья линия обороны россиян будет условной. Понимаете, они сейчас перебрасывают туда все, что у них только есть. Вот из Крыма подтянули несколько дней назад 74-ую артиллерийскую бригаду. Россия и так воюет на пределе возможных ресурсов. Они у нее еще есть, но тем не менее. Думаю, что за третьей линией последует просто исход в Крым.

— А потом так называемые жесты доброй воли, как это было во время освобождения Харьковщины и Херсонщины?

— Не исключаю, но это произойдет не по «доброй воле» оккупантов, а в следствие мощного огневого воздействия и наступательных действий украинских войск. Только так.

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