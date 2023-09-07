Военный эксперт: Российские войска «потеряли» свои фланги на Юге 7.09.2023, 11:19

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ВСУ идут на прорыв второй линии обороны РФ.

Вооруженные силы Украины расширяют прорыв на Южном фронте. Аналитики из Института изучения войны сообщают, что украинским защитникам удалось зажать части 7-й десантной дивизии в западной части Запорожской области, а пехота ВСУ прорвала российскую оборону с «зубами дракона» к западу от Вербового.

Где может случиться прорыв на оперативный простор, который позволит перерезать сухопутный коридор в Крым?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военным экспертом, руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко.

— То, что прорыв случится — факт. Это непременно произойдет. То, что мы сейчас наблюдаем после освобождения Работино, движения на Вербовое и не только — это дальнейший поиск слабых мест в российской обороне. Уверен, что на этом направлении слабые места непременно найдутся.

Хотел бы обратить внимание на то, что российским войска не удалось оказать сопротивление и закрепиться на флангах. Они их потеряли, а украинские войска расширяют плацдарм и есть перспектива как раз прорыва.

В тоже время интересно, что помимо того, что, действительно, основные усилия сосредоточены на Мелитопольском направлении, но довольно-таки активные действия продолжаются на Бердянском направлении и не только.

То есть, украинские войска выполняют комплексную задачу. С одной стороны — прорывы линии обороны, а с другой — расширение плацдарма для российских войск с целью сковывания определенных их подразделений. Идет комплексная наступательная операция.

Конечно, не все так быстро и просто как кажется, но тем не менее, думаю, что со временем (не готов назвать временный промежуток), но это закончится успешным прорывом второй линии обороны российских войск.

— За ней последует и прорыв третьей?

— Третья линия обороны россиян будет условной. Понимаете, они сейчас перебрасывают туда все, что у них только есть. Вот из Крыма подтянули несколько дней назад 74-ую артиллерийскую бригаду. Россия и так воюет на пределе возможных ресурсов. Они у нее еще есть, но тем не менее. Думаю, что за третьей линией последует просто исход в Крым.

— А потом так называемые жесты доброй воли, как это было во время освобождения Харьковщины и Херсонщины?

— Не исключаю, но это произойдет не по «доброй воле» оккупантов, а в следствие мощного огневого воздействия и наступательных действий украинских войск. Только так.

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