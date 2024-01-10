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В США раскрыли секретную деятельность «вагнеровцев» в Беларуси

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  • 10.01.2024, 8:17
  • 7,468
В США раскрыли секретную деятельность «вагнеровцев» в Беларуси

Аналитики проанализировали спутниковые снимки и не только.

Российская Федерация усиливает свое военное присутствие в Беларуси. Представители ЧВК «Вагнер» в декабре 2023 продолжали обучать беларуский спецназ и военных.

В отчете аналитиков американского Института изучения войны указано, что неустановленное число «вагнеровцев» продолжает работать с личным составом отрядов специального назначения МВД Беларуси «Торнадо», «Шторм» и «Тайфун».

Кроме того, российские боевики работают с личным составом 51-й артиллерийской бригады Беларуси и с курсантами на месячных и трехнедельных курсах на факультете внутренних войск Белорусской военной академии.

Проанализировав спутниковые снимки, эксперты пришли к выводу, что в ноябре и декабре 2023 года количество военной техники в лагере «Вагнера» в населенных пунктах Цель и Осиповичи уменьшилось на 30%.

Предполагается, что российские наемники могли вывезти технику в Россию или передать армии РФ.

Кроме того, в декабре 2023 года Москва доставила в Беларусь около 5 миллионов боеприпасов.

Белорусское сообщество железнодорожников заявило 8 января, что поезд с боеприпасами выехал из Барнаула 10 декабря и прибыл в Голинец 22 декабря.

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