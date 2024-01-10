Бунт сербских боевиков в России получил неожиданное продолжение 10.01.2024, 9:36

3,400

Для «умиротворения» решили использовать спецподразделение Кадырова.

Российская прокуратура начала расследование в отношении ситуации с сербскими наемниками, воюющими в Украине на стороне ВС РФ.

«Проблема начала решаться. Все передано прокуратуре», — рассказал телеканалу RTVI Деян Берич, снайпер, который помогал переправлять сербских боевиков на Донбасс.

«Прокуратура этой ситуацией занимается. После моего обращения они сами приехали к сербским бойцам. Пообещали поспособствовать переходу в «Ахмат», с которым у нас хорошие связи», — сказал Берич.

Ранее Деян Берич, доверенное лицо Владимира Путина на выборах президента 2024 года, жаловался на нехватку вооружения и давление со стороны командования 119-го парашютно-десантного полка. Берич опубликовал видеообращение в соцсети, в котором рассказал о том, что сербы в полку лишены амуниции, коптеров и необходимой техники, вынуждены были приобретать все это за свой счет. Он также утверждает, что командиры относились к сербским бойцам пренебрежительно, прозвали их «цыганами» и, выслушав их недовольство, отправили на штурм с ограниченным вооружением.

На вопрос RTVI о причастности командования 119-го полка к произошедшему Берич ответил утвердительно. «За это можно очень серьезно получить. И, наверное, ожидаю, что я за это получу. Может быть, придется сесть в тюрьму, но я готов», — заявил он, комментируя свое обращение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».