закрыть
10 января 2024, среда, 9:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бунт сербских боевиков в России получил неожиданное продолжение

  • 10.01.2024, 9:36
  • 3,400
Бунт сербских боевиков в России получил неожиданное продолжение

Для «умиротворения» решили использовать спецподразделение Кадырова.

Российская прокуратура начала расследование в отношении ситуации с сербскими наемниками, воюющими в Украине на стороне ВС РФ.

«Проблема начала решаться. Все передано прокуратуре», — рассказал телеканалу RTVI Деян Берич, снайпер, который помогал переправлять сербских боевиков на Донбасс.

«Прокуратура этой ситуацией занимается. После моего обращения они сами приехали к сербским бойцам. Пообещали поспособствовать переходу в «Ахмат», с которым у нас хорошие связи», — сказал Берич.

Ранее Деян Берич, доверенное лицо Владимира Путина на выборах президента 2024 года, жаловался на нехватку вооружения и давление со стороны командования 119-го парашютно-десантного полка. Берич опубликовал видеообращение в соцсети, в котором рассказал о том, что сербы в полку лишены амуниции, коптеров и необходимой техники, вынуждены были приобретать все это за свой счет. Он также утверждает, что командиры относились к сербским бойцам пренебрежительно, прозвали их «цыганами» и, выслушав их недовольство, отправили на штурм с ограниченным вооружением.

На вопрос RTVI о причастности командования 119-го полка к произошедшему Берич ответил утвердительно. «За это можно очень серьезно получить. И, наверное, ожидаю, что я за это получу. Может быть, придется сесть в тюрьму, но я готов», — заявил он, комментируя свое обращение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип