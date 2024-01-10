Россия вымерзает

Россия вымерзает3
- Александр Невзоров
- 10.01.2024, 13:34
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Жаловаться пока не запрещено.
Россия продолжает вымерзать.
Жаловаться на чиновников и обращаться к Путину за помощью еще не запрещено, чем граждане и пользуются.
В этих обращениях люди вольно и невольно рассказывают о своей убогой жизни. В какой момент в этих жалобах усмотрят признаки «экстремизма» - пока неизвестно.
Надеяться на потепление не стоит. Опытные россияне знают, что все «самое ужасное» с теплоснабжением начинается после оттепелей. Впереди два месяца зимы. До выборов - тоже два.
Александр Невзоров, t.me