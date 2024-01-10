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Россия вымерзает

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  • Александр Невзоров
  • 10.01.2024, 13:34
  • 2,640
Россия вымерзает
Александр Невзоров

Жаловаться пока не запрещено.

Россия продолжает вымерзать.

Жаловаться на чиновников и обращаться к Путину за помощью еще не запрещено, чем граждане и пользуются.

В этих обращениях люди вольно и невольно рассказывают о своей убогой жизни. В какой момент в этих жалобах усмотрят признаки «экстремизма» - пока неизвестно.

Надеяться на потепление не стоит. Опытные россияне знают, что все «самое ужасное» с теплоснабжением начинается после оттепелей. Впереди два месяца зимы. До выборов - тоже два.

Александр Невзоров, t.me

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