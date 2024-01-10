Соловьев резко сменил риторику о войне против Украины

Соловьев резко сменил риторику о войне против Украины18
- 10.01.2024, 18:26
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Пропагандист сделал скандальное заявление.
Топовый кремлевский пропагандист Владимир Соловьев позволил себе неожиданное высказывание о так называемой «СВО».
Он фактически обвинил Кремль в том, что тот ведет войну против Украины в интересах Запада.
Скандальное заявление пропагандист сделал на днях в эфире своего политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», передает Диалог.UA.
«То, что происходит, это у них (у Запада - ред.) сбываются мечты: славяне убивают славян! Для них это просто счастье - война внутри православного мира. Ничего лучше для Запада представить себе было нельзя. Это многовековая мечта Запада сбывается», - заявил публично Соловьев.