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Соловьев резко сменил риторику о войне против Украины

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  • 10.01.2024, 18:26
  • 12,310
Соловьев резко сменил риторику о войне против Украины

Пропагандист сделал скандальное заявление.

Топовый кремлевский пропагандист Владимир Соловьев позволил себе неожиданное высказывание о так называемой «СВО».

Он фактически обвинил Кремль в том, что тот ведет войну против Украины в интересах Запада.

Скандальное заявление пропагандист сделал на днях в эфире своего политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», передает Диалог.UA.

«То, что происходит, это у них (у Запада - ред.) сбываются мечты: славяне убивают славян! Для них это просто счастье - война внутри православного мира. Ничего лучше для Запада представить себе было нельзя. Это многовековая мечта Запада сбывается», - заявил публично Соловьев.

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