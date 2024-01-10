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На продукты заметно рванули цены

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  • 10.01.2024, 19:40
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На продукты заметно рванули цены

Какие продукты оказались в лидерах по подорожанию.

За год продукты в Беларуси в среднем подорожали на 6,8%. Но если посмотреть разбивку по товарам, там есть удивительные данные по тому, как изменились цены.

Чиновники вот уже больше года в ручном режиме сдерживают цены. Однако ценники все равно вырываются из тисков и в некоторых случаях скачут так, что могут бить по карманам людей. Исходя из данных Белстата, покупать свежие овощи и фрукты становится куда накладнее. Активно растут в цене хлеб и молоко. Чуть меньше — мясная продукция.

Оказывается, за год больше всего выросли в цене овощные и фруктовые консервы для детского питания. Рост этот удивляет — почти на 338%.

На втором месте по скорости удорожания оказались ягоды с приростом цены на 159,8%. В лидерах по росту цен также виноград (почти 63,5%), капуста (51%) и чеснок (50,4%).

Примечательно, что более чем на 20% выросли в цене свекла, лук, яблоки — все продукты, которые растут в Беларуси. Морковь подорожала более чем на 18%. Томаты стали на 36% выше в цене, чем год назад. А вот огурцы, за которые чиновники взялись основательно, выросли в цене на 10,35%.

Молоко за год подорожало почти на 12%. Яйца — на 9,4%. И даже соль стала дороже на 10,8%.

В то же время есть ряд продуктов, которые стали дешевле. Среди них картофель, икра, кофе, пшенная и гречневая крупы.

Самое большое снижение цены было у гречки — на 32,5%.

Напомним, годовая инфляция в Беларуси продолжает ускоряться, в декабре она составила 5,8%.

Напомним, чиновники прогнозировали, что инфляция по итогам 2023 года будет на уровне 7−8%. План на 2024 год — не выше 6%.

О предстоящем росте цен ранее белорусов предупреждали и чиновники, и эксперты. Как ожидалось, скачок инфляции произойдет в октябре и ноябре прошлого года из-за эффекта низкой базы, так как в 2022 году в эти месяцы была дефляция на фоне введенного жесткого госрегулирования.

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