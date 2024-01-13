Forbes: Россия потеряла в Украине почти 90% танков 2 13.01.2024, 9:07

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На фронт отправляют технику 1950-х годов.

За 23 месяца войны в Украине российская армия потеряла по меньшей мере 2619 танков.

Учитывая, что российские вооруженные силы вступили в войну в феврале 2022 года с 2987 танками, почти за два года было уничтожено около 90% этого количества, сообщают источники Forbes.

Среди них — 1725 уничтоженных, 145 поврежденных, 205 брошенных и 544 захваченных танков Т-55, Т-62, Т-72, Т-80 и Т-90.

Согласно базе данных Military Balance, которую составляет Международный институт стратегических исследований (IISS), Россия начинала войну с 3417 танками. На начало войны у России было около 3000 боеспособных танков, сказал The Business Insider Якуб Яновски, который участвует в составлении списка потерь военной техники для нидерландского сайта Oryx. К 31 мая 2023 года Oryx насчитал 2001 потерянный Россией танк.

Однако, отмечает Bloomberg, анализ IISS не учитывает технику, которая была произведена во время войны и поставлена в войска. У Кремля есть мощности для замены вышедшей из строя техники: Уралвагонзавод, который производит новые Т-90М, а также четыре других предприятия, которые ремонтируют и модернизируют старые танки.

В лучшем случае Россия может выпускать 200 танков в год, сообщал в июле адмирал Тони Радакин, командующий Вооруженными силами Великобритании. К тому моменту он оценил российские потери в 2500 танков (данные Oryx считаются консервативными, так как не вся уничтоженная техника, особенно находящаяся не на линии фронта, попадает на фото и видео).

Кроме того, Россия после больших потерь стала отправлять на фронт находившиеся на складах старые танки, в том числе выпуска 1950-х — 1960-х годов.

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