Белорусский бренд одежды впервые поучаствует в Неделе моды в Нью-Йорке 14.01.2024, 19:19

Показ состоится 9 февраля.

Белорусский бренд одежды Maymont первым из Беларуси участвует в New York Fashion Week. Об этом владельцы бренда сообщили в своих соцсетях.

Основательница бренда Екатерина Ващилко рассказала, что дата показа, в котором поучаствует Maymont,- 9 февраля 2024-го. О том, что бренд примет участие в New York Fashion Week, в компании знали достаточно давно, но придержали новость на все время согласования.

- Maymont стал первым фэшн-брендом из Беларуси, который вышел на мировую площадку в Нью-Йорке, - подчеркнула дизайнер.

Подписчики поддержали бренд и пожелали удачи на показе.

Напомним, Maymont - это белорусский бренд женской одежды собственного производства, с фирменными магазинами в Минске и Барановичах. Их лонгсливы стоят 95 белорусских рублей, джинсы - 160 белрублей, бомберы - 300 белрублей, брюки карго - 140 рублей, вечерние платья - от 80 рублей, тренчи - 299 белрублей.

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