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Продырявлен в решето: появилось новое фото подбитого российского Ил-22

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  • 16.01.2024, 13:56
  • 2,692
Продырявлен в решето: появилось новое фото подбитого российского Ил-22

Самолет после удара ВСУ совершил аварийную посадку в Анапе.

В Сети появилось новое фото российского самолета «Ил-22», по которому накануне был нанесен удар.

Россияне утверждают, что пилот смог долететь до аэродрома в Анапе. На вчерашнем снимке частично был виден хвостовой номер борта, что позволяет идентифицировать самолет: РФ-95678.

На новой фотографии россияне зарисовали его. Об этом сообщил близкий к российским силовикам Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Согласно опубликованной информации, как минимум двое членов экипажа ранены.

На фото видно, что в хвостовой части самолета большое количество сквозных отверстий: аэродинамические профили осколками снаряда превращены в решето.

Самолет с дырявым хвостом однозначно был снят в аэропорту Анапы.

OSINT-аналитики смогли геолоцировать снимок. В настоящее время детали инцидента не сообщаются.

Однако, исходя из полученных данных, можно предположить, что самолет был сбит украинскими военными.

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