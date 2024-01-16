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Письмо якута Путину вызвало переполох

  • Алексей Рощин
  • 16.01.2024, 15:11
  • 4,984
Письмо якута Путину вызвало переполох
АЛЕКСЕЙ РОЩИН

Отдуваться срочно бросили Пескова.

«Предложение о переносе столицы России из Москвы в Иркутск в современных условиях не имеет шансов на реализацию».

Это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков так прокомментировал сегодня письмо в общественную приемную президента Владимира Путина, которое направил кандидат исторических наук Афанасий Николаев.

Письмо 11 января опубликовала газета SakhaLife.

То есть ежу понятно, что вброс идет от самого Кремля. В общественную приемную нацлидера пишут сумасшедшие со всей необъятной, в потоке можно найти предложения на любой вкус - от переноса столицы в Нальчик до «покинуть надоевшую планету и улететь всей РФ на Марс».

Однако, далеко не каждое предложение комментирует пресс-секретарь Песков во всеуслышание.

Вопрос лишь - зачем им это понадобилось? Повестку, что ли, решили хоть как-то оживить?

Тут ясно одно: «выборы» президента РФ обещают быть МАКСИМАЛЬНО скучными и без вообще малейшего намека на интригу - об этом позаботились.

Другими словами, это будут «выборы референдумного характера», как в бантустанах или как было в СССР - как если бы в бюллетень вносилась фамилия вообще только одного Путина, и жителям предлагалось бы просто прийти и припасть к длани, написав «да» (собственно, это и была бы единственная клетка для галочки). Понятно, что в таких случаях единственный информативный показатель - это явка, сколько народу пришло.

В СССР с этим было образцово - всегда на протяжении всех 70 лет 99% (что не помешало монстру развалиться при таком же единодушном одобрямсе - но об этом сейчас все старательно не помнят). Соответственно, ведомству Кириенки сейчас немного беспокойно - надо, очевидно, сделать Путину хотя бы 90%, а как? Без интриги-то? Интели пожимают плечами - «Какая ерунда! Они ж нарисуют!». Однако по правилам этой игры нарисовать мало - нужны еще толпы народу, чтобы как говорили советские дикторы - «бесконечный поток ликующих граждан течет сегодня на избирательные участки, чтобы выразить свое не менее бесконечное доверие нацлидеру».

ГДЕ ВЗЯТЬ ТОЛПЫ? Бьются выдающиеся умы. Что-нибудь придумают. Может, и столицу в Иркутск перенесут - для хохмы.

Алексей Рощин, t.me

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