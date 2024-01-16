СМИ: Задержан первый заместитель начальника управделами Лукашенко

СМИ: Задержан первый заместитель начальника управделами Лукашенко2
- 16.01.2024, 20:59
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Подробности.
Первый заместитель начальника управления делами Лукашенко — крупная рыба. Дмитрия Рыбко, занимавшего эту должность, задержали в минувшую пятницу. Все это вместе указывает на внутренние разборки лукашенковцев, потому что непосредственный начальник Рыбко — Юрий Назаров — рассматривался основным преемником Сергеенко. По законам системы теперь Назарову не надеяться на промоцию, а жить с тяжелым сердцем.
«Наша Ніва» сегодня сообщала о том, что Игорь Сергеенко, нынешний глава администрации Лукашенко, покидает пост и идет в «парламент».
Эксперты видят его явной заменой поседевшему Владимиру Андрейченко.
Но то, что общество узнало только сейчас, чиновникам стало известно заранее: процедура согласования кандидатов на пост главы Администрации президента начинается за месяцы до кадровой замены.
Традиционно нет одного преемника — есть список, подготовленный и согласованный различными государственными институциями, с их соображениями по каждой фигуре.
Как известно «Нашай Ніве», какое-то время назад самой сильной кандидатурой-преемником считался Юрий Назаров. На данный момент он возглавляет Управление делами Лукашенко.
Если отследить публикации БелТА по его фамилии, то можно увидеть, какой нехарактерной для завхоза деятельностью занимался Назаров, таща себя в кресло Сергеенко, — возлагал цветы в мемориальном комплексе «Ола» под Светлогорском, зачитывал приветственную речь Лукашенко участникам областных «Дожинок».
Но случился казус, и ситуация выглядит как снятие сильной фигуры с доски: по подозрению в получении взятки задержан первый заместитель Назарова, Дмитрий Рыбко.
Это редкое событие, имеющее практические последствия для Назарова — получается, он не сумел организовать работу, создал условия для коррупции, проявил преступную слепоту, если его первый заместитель оказался взяточником. Нельзя исключать, что Рыбко в непривычных декорациях СИЗО и под воздействием методов белорусского следствия может что-нибудь рассказать о самом Назарове.