СМИ: Задержан первый заместитель начальника управделами Лукашенко 2 16.01.2024, 20:59

3,690

ДЗМІТРЫЙ РЫБКО

Подробности.

Первый заместитель начальника управления делами Лукашенко — крупная рыба. Дмитрия Рыбко, занимавшего эту должность, задержали в минувшую пятницу. Все это вместе указывает на внутренние разборки лукашенковцев, потому что непосредственный начальник Рыбко — Юрий Назаров — рассматривался основным преемником Сергеенко. По законам системы теперь Назарову не надеяться на промоцию, а жить с тяжелым сердцем.

«Наша Ніва» сегодня сообщала о том, что Игорь Сергеенко, нынешний глава администрации Лукашенко, покидает пост и идет в «парламент».

Эксперты видят его явной заменой поседевшему Владимиру Андрейченко.

Но то, что общество узнало только сейчас, чиновникам стало известно заранее: процедура согласования кандидатов на пост главы Администрации президента начинается за месяцы до кадровой замены.

Традиционно нет одного преемника — есть список, подготовленный и согласованный различными государственными институциями, с их соображениями по каждой фигуре.

Как известно «Нашай Ніве», какое-то время назад самой сильной кандидатурой-преемником считался Юрий Назаров. На данный момент он возглавляет Управление делами Лукашенко.

Юрий Назаров. Бывший вице-премьер, начальник Управления делами Лукашенко

Если отследить публикации БелТА по его фамилии, то можно увидеть, какой нехарактерной для завхоза деятельностью занимался Назаров, таща себя в кресло Сергеенко, — возлагал цветы в мемориальном комплексе «Ола» под Светлогорском, зачитывал приветственную речь Лукашенко участникам областных «Дожинок».

Но случился казус, и ситуация выглядит как снятие сильной фигуры с доски: по подозрению в получении взятки задержан первый заместитель Назарова, Дмитрий Рыбко.

Дмитрий Рыбко (справа), бывший первый заместитель Назарова.

Это редкое событие, имеющее практические последствия для Назарова — получается, он не сумел организовать работу, создал условия для коррупции, проявил преступную слепоту, если его первый заместитель оказался взяточником. Нельзя исключать, что Рыбко в непривычных декорациях СИЗО и под воздействием методов белорусского следствия может что-нибудь рассказать о самом Назарове.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».