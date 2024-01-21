Блестящая операция ГУР: в Туле атакован крупнейший завод по производству «Панцирей» 2 21.01.2024, 12:24

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Украинская разведка раскрыла подробности удара.

В российской Туле в ночь на 21 января раздались взрывы. С помощью БпЛА поражен завод «Щегловский вал», занимающийся производством зенитно-ракетных комплексов «Панцирь-С».

За атакой на завод стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Факт поражения завода OBOZ.UA подтвердили источники в разведслужбе.

По словам источника, взрывы на военном заводе в Туле, а также атаки на Орловскую и Смоленскую области являются частью «плановой работы Главного управления разведки».

Ранее российские СМИ и Telegram-каналы сообщили о мощном взрыве в Туле, после которого в Пролетарском районе города вспыхнул пожар. Горело, по словам местных жителей, на территории российского военного завода «Щегловский вал».

Пораженный завод является одним из самых крупных предприятий оборонпрома РФ.

Специализируется он на разработке управляемого оружия для сухопутных войск, производит системы противовоздушной обороны, быстрострельные пушки и боевое стрелковое оружие. Еще одно направление деятельности предприятия – модернизация устаревшего оружия.

В частности, именно «Щегловский вал» производит ЗРК «Панцирь-С» и «Панцирь-С1»: их захватчики используют для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов.