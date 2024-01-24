В Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76 39 24.01.2024, 12:05

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Перед этим в регионе была объявлена ракетная опасность.

Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в Корочанском районе.

«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район», — сообщил он.

В соцсетях местные жители пишут о падении самолета.

За некоторое время до падения Ил-76 в регионе была объявлена ракетная опасность.

Телеграм-канал «Пепел» отмечает, что самолет Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов массой до 60 тонн на расстояние до 4200 километров.

Российские СМИ сообщают, что на борту Ил-76 было 63 человека. По предварительным данным, все они погибли.