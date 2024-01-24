закрыть
24 января 2024, среда, 13:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76

39
  • 24.01.2024, 12:05
  • 11,292
В Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76

Перед этим в регионе была объявлена ракетная опасность.

Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в Корочанском районе.

«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район», — сообщил он.

В соцсетях местные жители пишут о падении самолета.

За некоторое время до падения Ил-76 в регионе была объявлена ракетная опасность.

Телеграм-канал «Пепел» отмечает, что самолет Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов массой до 60 тонн на расстояние до 4200 километров.

Российские СМИ сообщают, что на борту Ил-76 было 63 человека. По предварительным данным, все они погибли.

Написать комментарий 39

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина
Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип