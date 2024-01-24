BILD: Российский Ил-76 под Белгородом рухнул после взрыва в воздухе 1 24.01.2024, 13:52

2,154

Немецкий эксперт детально проанализировал видео падения самолета на фоне разных версий.

Российский Ил-76 в Белгородской области рухнул после взрыва в воздухе.

Об этом пишет эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, комментируя видео крушения. Журналист сам пилотирует небольшие самолеты как летчик-любитель.

«Ил-76 российских ВВС разбился и взорвался в Белгородской области, недалеко от границы с Украиной, загоревшись после взрыва уже в воздухе и начав разваливаться на части. Российские и украинские источники теперь сообщают, что Ил-76 был сбит. Невозможно иначе объяснить, почему местные жители услышали «что-то громкое» в небе, достали мобильные телефоны и смогли заснять катастрофу на видео. Если я правильно вижу, фюзеляж разваливается перед падением, а кабина отваливается от остальной части самолета. Чтобы такое случилось, должен был произойти довольно сильный взрыв в воздухе», — пишет Репке.

Сейчас украинские и российские анонимные телеграм-каналы, блогеры и военкоры публикуют противоречивые данные о том, был ли самолет сбит и действительно ли на борту были украинские военнопленные.

Минобороны РФ заявило, что на место выехала комиссия для выяснения причин крушения.