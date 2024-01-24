«Изъятие этих денег спровоцирует непредсказуемые для Лукашенко последствия» 24.01.2024, 17:02

3,832

Чем чревато для режима уведомление о дефолте?

Группа российских инвесторов 18 января направила в адрес главы Минфина Беларуси Юрия Селиверстова уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций. Всего совокупная сумма этих выпусков составляет около $3,25 млрд. Если режим Лукашенко не погасит свои обязательства, как этого требует уведомление, инвесторы получат право подать иск в Лондонский международный третейский суд или арбитражный суд в РФ.

Могут ли у белорусского диктатора возникнуть проблемы из-за невыплаты этих денег? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Начнем с того, что сумма, на которую объявлен дефолт, намного ниже, порядка 180 миллионов долларов. Но само по себе объявление дефолта позволяет предъявить к оплате весь долг, который составляет те самые 3,2 миллиарда долларов. Проблемы могут возникнуть, фактически они уже есть, потому что во многом это долг перед частными инвесторами, которые хотят вернуть свои деньги. Естественно, они еще хотят получить обещанный доход, ведь белорусские облигации были высокомаржинальными, чтобы побудить клиентов их приобретать. Доход 8-9% — это очень высокая ставка, которая просто должна была повысить привлекательность этого инструмента.

Деньги свои получить назад пока не получается, Минфин Беларуси придумал очень длинную и хитрую отмазку по поводу отказа американского агента Citigroup, который изначально занимался размещением этих облигаций, обслуживать эти вещи. Был придуман целый механизм по зачислению на спецсчета белорусских рублей по собственноручно утвержденному курсу с кучей бюрократических моментов.

Проблема в том, что даже то, что Минфин Беларуси изобрел вместо платы по счетам, даже этот механизм не работает. Российские вкладчики, держатели облигаций, исчерпали все досудебные методы урегулирования вопроса. C одной стороны, они предъявили Минфину Беларуси уведомление о дефолте. С другой стороны — готовятся обратиться в лондонский арбитраж, который является органом, уполномоченным рассматривать споры между держателями облигаций и их эмитентом по условиям эмиссионных соглашений.

Фактически, если не говорить о каких-то далеко идущих юридических последствиях, судьба трех миллиардов сейчас в руках у Владимира Путина. Он может убедить своего «младшего брата» либо выплатить деньги, либо выплатить кому-то там, своим приближенным, ведь в приобретении этих облигаций поучаствовали и российские госкорпорации. Либо он может заставить их понести убытки в пользу белорусского режима.

В текущей ситуации абсолютно понятно, что даже решение лондонского арбитража в Беларуси никто исполнять не собирается. Искать собственность белорусского государства за рубежом — дело практически безнадежное и неблагодарное. Вопрос о выплате либо частичной выплате этих денег однозначно станет одной из главных тем ближайшей встречи Лукашенко и Путина.

— Почему российские инвесторы решили угрожать третейским судом в Лондоне, а не сразу через Кремль попытались решить этот вопрос?

— Во-первых, как минимум нужно использовать все юридические инструменты в попытке разрешить данный спор. В Кремле тоже любят издеваться над такими просителями: «Вы в суд сходили, наш Басманный или какой-нибудь другой? Если нет, то чего вы сразу к нам идете? Сначала туда сходите».

Инвесторы прекрасно понимают систему, в которой они живут и работают, поэтому заранее решили абсолютно логично подстраховаться: «Мы все пробовали, были даже попытки судиться в арбитражных судах субъектов Российской Федерации с разной степенью успешности, все попробовали, ничего не работает. Владимир Владимирович, спасите, помогите, только вы сможете выбить деньги из Лукашенко, каким-то образом компенсировать наши убытки».

Во многом эта схема с европейскими облигациями являлась механизмом дополнительного финансирования прохудившегося белорусского бюджета в обход бюджета России. Частные деньги закрывали дырки в белорусском бюджете, потому что все лимиты по заимствованиям напрямую у Российской Федерации, госкредит, либо в рамках ЕАЭС, Беларусь исчерпала. Никаких шансов на получение дополнительных средств по другим механизмам не было.

Фактически облигации — это такой квазигосударственный механизм, естественно, если не работают какие-то юридические механизмы, если Беларусь не платит по долгам, то остается просить Путина, чтобы тот повлиял на Лукашенко. А для Путина это дополнительный инструмент давления на Лукашенко, чтобы обеспечить еще большую лояльность. Одномоментное изъятие 3,2 миллиарда долларов из белорусского бюджета может сформировать большой дефицит госбюджета с абсолютно непредсказуемыми последствиями для экономики. Этот инструмент Путину очень пригодится в ходе встречи с Лукашенко, которая состоится в ближайшие несколько недель.

— Будут ли россияне вкладываться в Беларусь, учитывая такие истории?

— Добровольно — нет, если скажут — да, потому что история с облигациями добровольно-принудительная. Были же схемы, которые носили более принудительный характер, когда российский госбанк одалживал деньги белорусскому банку под гарантии правительства Беларуси. Там никто сильно не спрашивал российские банки, ВЭБ, ВТБ, стоит ли давать деньги заемщику, который может их не вернуть, в Кремле просто сказали, что надо выделить.

Добровольно вкладывать в какие-то белорусские дела сейчас могут только какие-то авантюристы, которые хотят «выиграть у казино». Причем выиграть у казино, если шарик попадет на двойное «зеро». А в принудительном порядке такие вещи абсолютно не исключены, понимая, что все огрехи экономики белорусского режима ложатся на рядовых россиян. Это такая своеобразная плата чужими деньгами за какую-то лояльность Лукашенко.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram