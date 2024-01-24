«Это капкан для россиян» 24.01.2024, 17:33

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Полковник ВСУ рассказал, что сейчас происходит на левом берегу Днепра.

По данным Генштаба ВСУ, на левом берегу Херсонщины в районе села Крынки российские оккупанты теряют много танков и БТР, но при этом все равно продолжают бросать туда технику. В чем смысл таких действий врага, объяснил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью для YouTube-платформы «24 канал».

«Они по-другому не могут. Это капкан, – заявил военный эксперт. – Они либо должны сбросить наши части в Днепр, либо отойти на 15-километровую дальность от Днепра и создать там укрепрайон. Но закопаться там практически невозможно. Левый берег до сих пор напичкан водой, если можно так выразиться. После подрыва Каховской ГЭС грунтовые воды поднялись и не опускаются».

Как отметил Свитан, именно поэтому российские оккупанты всеми силами пытаются украинцев сбросить в Днепр, а ВСУ, понимая, что они находятся в капкане, их уничтожают.

«Там (в районе Крынок – ред.) создан хороший полигон для отминусования российской техники и личного состава с помощью разных систем поражения: от артиллерийской до дроновой», – отметил полковник.