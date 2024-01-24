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По улицам Гомеля более сотни человек прошли демонстрацией

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  • 24.01.2024, 19:46
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По улицам Гомеля более сотни человек прошли демонстрацией

Милиция им не мешала.

В сети появились свежие фото и видео с демонстрации, которая шумно идет по улицам Гомеля. При нынешнем уровне страха это выглядит невероятным, да и раньше было не так просто себе представить. Смелость этих людей, однако, объясняется просто — они приезжие и не сведущие в местных реалиях, пишет «Наша Нiва».

Демонстрацию провели фанаты гандбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Вчера «Зенит» провел выездной матч в рамках SEHA-Лиги с местным клубом «Гомель», в котором победил со счетом 36:28.

По информации фанатских сообществ, в Гомель приехали из Санкт-Петербурга «два автобуса и 80 человек своим ходом». Именно они после победы в матче и устроили шествие.

Похоже, гомельская милиция российским фанатам особо не мешала, хотя впоследствии в фанатском канале появилось сообщение:

«На выезде в Гомель несколько парней попали по 100% фанатской тематике под внимание органов. Выход из ситуации потребовал немалых финансовых затрат».

Подробностей относительно этого пока нет.

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