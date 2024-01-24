«Искали авто по всей Беларуси» 1 24.01.2024, 20:11

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Белорусы рассказали, как решают квест с покупкой машины.

Несмотря на то, что на нашем авторынке заметно сократился выбор доступных моделей, белорусы стараются найти возможность купить себе машину. Чаще это бэушки, которые люди перекупают друг у друга, кто-то завозит авто из-за границы. Но есть и те, кто уезжает из салона на новой машине. Белорусы рассказали «Зеркалу», как покупали транспорт.

«В идеале иметь новое авто из салона»

В начале прошлого года у минчанина Григория (имена героев изменены) возникла необходимость купить автомобиль. До этого мужчина ездил на старой машине, но из-за ДТП ее пришлось продать на запчасти за 1500 долларов (около 4712 рублей. — Здесь и далее конвертация по курсу Нацбанка РБ на 24 января. — Прим. ред.). Он вместе с женой начал просматривать в интернете объявления о продаже бэушных авто не дороже 15 000 долларов (47 124 рубля). Кстати, знакомые предлагали Григорию подобрать машину из Америки, но он отказался от этой идеи. Говорит, что при покупке хочет посмотреть на авто вживую, посидеть в нем, а не брать «кота в мешке».

— У меня главные требования были, чтобы машина работала на бензине и в ней была механическая коробка переключения передач и высокий клиренс. Жена смотрела на другое, ей хотелось, чтобы авто было красивого цвета, удобным, с электростеклоподъемниками и разными наворотами, — вспоминает Григорий о начале поиска авто.

Автомобилист не рассматривал китайские бренды. Говорит, что не доверяет им, особенно после того, как поближе рассмотрел Geely, на которую пересел директор его предприятия. Также из списка он исключил Ford.

— В самом начале поисков я увидел, что в Гродненской области за 14 500 долларов (45553 рублей) продается Renault Sandero Stepway 2019 года выпуска, МКПП, на бензине, с двигателем 1,6. Но я решил поискать еще что-нибудь. Через три недели на глаза мне снова попалось то объявление из региона. Я решил, что надо поехать туда, может быть, машина окажется и ничего.

На «смотрины» поехали втроем: Григорий, его жена и друг. Никто из них специалистом в автомобилях не был, поэтому покупатели не могли полноценно оценить Renault. Собеседник вспоминает, как приятель ходил вокруг машины и говорил, что она «прикольная», а жена отмечала, что «красивая».

— Разговорился с продавцом, он оказался хорошим парнем, мы даже нашли общий язык. Он рассказал, что уезжает из страны, поэтому избавляется от авто. Машину он покупал новой, обслуживал ее первые три года по гарантии, но она уже закончилась. Вся история авто отражена в сервисной книжке.

Григорий осмотрел авто, прошелся по кузову толщиномером, но загонять ее для проверки на сервис не стал.

— Решил, что куплю машину прямо сейчас, тем более необходимую сумму я взял с собой. Мы немного поторговались, и цену на Renault продавец сбросил до 11 500 долларов (36 128 рублей). В это же день мы переоформили авто в ГАИ, и ближе к ночи я выдвинулся в Минск.

По дороге в столицу машина не капризничала. После покупки Григорий еще несколько месяцев ездил на ней, а весной сделал плановое ТО, заменил жидкости, фильтры. Скоро будет год, как белорус использует Renault, за это время он ни разу не пожалел о том, что приобрел это авто, никаких сбоев во время эксплуатации оно не давало. Хотя два момента автомобилисту оказались не по нраву: багажник для его потребностей оказался маленьким, также недостаточна мощность двигателя.

— Тем не менее менять авто на другое в скором времени я не планирую. Конечно, в идеале хочется иметь новое авто из салона, а через 2−3 года менять его на другое. В таком случае проблемы с ремонтами будут проходить мимо тебя, ведь все покрывает гарантия. Но это перспектива, к которой надо стремиться.

«Покупая битое авто в США, заранее уточняйте стоимость деталей под замену»

В прошлом году Матвей начал искать себе автомобиль на замену своему старому. У него было два основных требования: машина должна быть не старше 5 лет и не дороже 15 000 долларов (47 124 рублей). Также он обращал внимание на конкретные бренды.

— Посмотрел, что продают по объявлениям в Беларуси. Много встречалось авто, которые ввезли из США и восстановили, но цены были слишком высоки. Рассматривал возможность купить машину из Европы, оттуда есть авто не битые, но с огромными пробегами, — рассказал Матвей.

Такие варианты Матвея не устраивали, и он начал изучать вариант покупки в США битого авто, которое после доставки можно восстановить. Парень отметил, что слишком заметной была разница по стоимости между машинами, которые продают на американском аукционе, и восстановленными, которые сбывают в Беларуси. Он решил, что остановится на варианте из США. При этом покупка «кота в мешке» его не смущала. Матвей обратился в компанию, которая помогает приобрести транспорт на аукционе в США, обрисовал им свои требования. Максимальная цена покупки авто на аукционе не должна была не превышать 8000 долларов (25 132 рублей). Причем «потолок» нужно было бы платить лишь только в том случае, если машина была бы в отличном состоянии.

— Мы делали ставки на более чем 20 аукционах. Всякий раз кто-то давал больше, чем мы могли предложить. И все же машину купить нам удалось, победила наша ставка 3450 долларов (10 838 рублей).

Так Матвей стал покупателем американского кроссовера GMC Terrain. Авто было младше пяти лет, с двигателем 1,5 литра, АКПП, с навороченной комплектацией. Машина была битой, удар пришелся в заднюю часть кузова, но она не была «накрученной на столб».

Кроме стоимости лота, покупатель должен был оплатить дополнительные расходы: победную ставку и сбор на аукционе — 740 долларов (2324 рубля), курсовую разницу и комиссию за платежи в 200 долларов (628 рублей). Также немало денег ушло на доставку авто, таможенные сборы, услуги посредника и льготника, на которого оформили машину. В результате стоимость авто без учета ремонта составила около 10 000 долларов (31 416 рублей).

— Авто я загнал мастерам, которые ее восстанавливали. Все неисправности точно совпадали с описанными в объявлении на аукционе. Разве что вылезли небольшие косяки, которые нельзя было предположить, не приступив к ремонту. Поэтому я считаю, что при покупке никакого развода не было.

Ремонт авто идет уже три месяца. Мастерам на СТО пришлось много работать с кроссовером, что-то «вырезать и вваривать», но и Матвей тоже очень много времени отдал восстановлению транспорта.

— Я занимался поиском запчастей. Что-то покупал в Беларуси на авторазборке, были новые китайские детали, некоторые я заказывал на AliExpress. Одна деталь оказалась безумно дорогой, я даже не предполагал такой суммы, — это крышка багажника в комплекте, стоимость ее начиналась от 2500 долларов (7854 рубля). В итоге я выкрутился по-другому: нашел немного битую некомплектную крышку за 330 долларов (1036 рублей), мастера ее восстановили и установили.

Сейчас кроссовер осталось только покрасить, стоимость этой работы уже известна. В итоге с учетом всех расходов и ремонта GMC Terrain обошелся Матвею в 16 000 долларов (50 265 рублей). Парень говорит, что аналогичная модель у нас продается минимум за 16 700 долларов (52 464 рубля). Он отмечает, что разница в цене не сильно большая, но все же неизвестно, качественно ли ремонтировали авто, которые выставили перекупы.

— Эту машину я делал конкретно под себя, я в ней уверен. Конечно, я могу ее продать, если кто-то предложит цену с хорошим плюсом, но таких предложений не было, поэтому я буду ездить на ней сам.

Матвей признался, что нужной суммы для авто у него не было, поэтому он занял около 5000−6000 долларов (15 708−18 849 рублей) у друзей. Проценты за пользование деньгами приятели не требовали, а с долгом автомобилист обещал рассчитаться за год.

— Если кто-то захочет купить битое авто на аукционе в США, то мой совет — заранее уточняйте стоимость деталей, которые надо менять. Конечно, вряд ли вас будут консультировать продавцы на разборке по каждой запчасти, но много информации есть в интернете. Также надо понимать, что восстановление машины требует очень много времени. Если его нет, то можно спалить очень много нервов.

«Искали авто по всей Беларуси»

В прошлом году Игорь имел опыт покупки двух авто — для мамы и себя. Мама собеседника до этого ездила на старенькой японской машине, но она хотела пересесть на авто посвежее. Женщине нравился небольшой Mercedes W245, его и начали искать. Покупатели хотели, чтобы «немец» был с «живым» кузовом, мотором на бензине, с АКПП.

— Мы искали эту модель по всей Беларуси, посмотрели 7−8 машин. У всех были серьезные проблемы с кузовом. Самой «живой» оказалась машина 2007 года выпуска с пробегом около 180 000 км, — вспоминает Игорь.

Продавец выставлял машину за 8000 долларов (25 132 рубля), но при торге 400 долларов (1256 рублей) уступил. На покупку авто денег не хватало, поэтому на недостающую сумму пришлось брать в банке кредит, его оформили сроком на три года под 14% годовых.

— После покупки вылез косяк: вариатор иногда некорректно переключает передачи. Но по обслуживанию машина оказалась недорогой и неприхотливой. Маме очень нравится этот автомобиль, она действительно получает удовольствие от управления им. Машина спокойно выдерживает поездки по 800−900 км в одну сторону.

Сам Игорь — большой поклонник Mercedes, но последний «мерс» 2015 года, на котором он ездил, его разочаровал. Авто было красивым снаружи, но двигатель оказался «овощем», а экран системы мультимедиа — «как в игрушке тамагочи». Мужчина продал это авто, а через некоторое время задумался о покупке другого.

— Хотелось машину с душой, очень тепло вспоминал Mercedes W124 и W210, но потом вспомнил, что у меня мечта — купить BMW E38 (эта модель выпускалась в 1994—2001 годах. — Прим. ред.). Но я понимал, что восстановить такое авто очень тяжело, лучше брать сразу «живую».

На поиски BMW E38 у Игоря ушло более семи месяцев. При этом лимит по деньгам у него был в 10 000 долларов (31 416 рублей). По выходным он ездил по всей Беларуси. Мужчине было досадно, когда такая модель появлялась на доске объявлений, например, в понедельник, а уже к среде ее продавали.

— Оказалось, что купить у нас «живую» E38 — за гранью фантастики. Были случаи, когда я приезжал, а авто разваливалось у меня в руках, могло не быть порогов, прогнившие «стаканы», мотор был в масляной шубе.

Игорь решил расширить географию поиска и отправился в Россию, но и там ничего подходящего он не нашел. Но все же однажды ему повезло: в объявлениях выскочила модель 2001 года с трехлитровым дизельным двигателем. Стоило авто 8000 долларов (25 132 рубля).

— Приехал на осмотр и немного расстроился. Кузов, коробка, мотор — супер. А вот салон был подуставшим, где-то были сломаны крепления. Но понятно, что машине 22 года. Тем не менее я решил ее купить.

Продавец отказался торговаться, поэтому авто приобреталось за сумму, указанную в объявлении. Игорь купил BMW в лизинг, также у него была некоторая сумма, но эти деньги он намеревался вложить в машину, чтобы привести ее к идеалу.

Сейчас авто не ездит, водитель ждет очереди на реставрационные работы. По предварительным подсчетам, затраты на восстановление машины составят около 15 000 долларов (47 124 рубля).

— Не многие поймут, зачем тратить на 22-летнее авто такие деньги. Но я получаю от этого удовольствие. Надеюсь, что успею все сделать к лету и машина выедет на дорогу.

«В старенькой Audi что-то было лучше, но Tugella новая, с наворотами»

В последние годы семья Ирины пользовалась авто немецкого автопрома, который сошел с конвейера в начале 2000-х годов. Женщина и ее супруг задумывались о том, чтобы купить более новую машину, — для Ирины. Сперва они рассматривали варианты бэушек стоимостью до 30 000 долларов (94 248 рублей). Например, мощную Audi или BMW. Но все машины, которые им попадались, имели пробег более 200 000 км. Обычно такой транспорт начинает ломаться сразу после покупки, этого покупателям хотелось избежать.

— Когда мы поняли, что нужную иномарку мы не найдем, то остановились на Geely. Сперва смотрели модель Coolray, но мужу не понравился двигатель. Поэтому переключились на Tugella, она с двухлитровым двигателем, АКПП, полным приводом. Конечно, она подороже — около 126 000 рублей, но зато красивее. К тому же модель собирается в Китае. Мы понимали, что авто потребляет много топлива, но решили ее купить, заработок мужа это позволяет.

Авто ждать не пришлось, оно было у дилера в наличии. Покупку решили оформить в лизинг на 10 лет, при этом 40% от стоимости супруги внесли как первый взнос, а через пару дней перечислили еще несколько тысяч рублей. Обязательным условием для приобретения авто было оформление каско. Ежемесячно в счет погашения лизинга супруги должны платить 1250 рублей, плюс раз в квартал 700 рублей за каско. После погашения лизинга авто обойдется в 190 000 рублей (переплата составит около 64 000 рублей).

— Из салона за рулем авто выезжала я. Это было очень круто. По сути я человек очень простой и даже приземленный, могу копать картошку, ходить в лес собирать ягоды или ездить на «Запорожце». А тут еду на Geely Tugella.

После покупки у покупателей были дополнительные траты, они заказали антикоррозийную обработку днища и оклейку кузова защитной пленкой. Также приобрели зимние колеса.

Уже несколько месяцев женщина ездит на новом авто. Говорит, что очень довольна. Правда, Ирина заметила некоторую разницу с Audi, на которой ездила до этого.

— В старенькой Audi что-то было лучше. Может быть, потому, что это «немец». Например, разворот колес. В Tugella одна дверца плохо закрывалась. При продаже нам объяснили, что это уплотнитель, мол, со временем он прижмется и все будет хорошо. Но пока все как и было. Хотя в целом Tugella хорошая, она же новая, там много разных наворотов, но я все их еще даже не изучила.

Новое авто оценили и дети супругов, младший прокомментировал коротко: «Машина-ракета». А старший ребенок постоянно напоминает родителям, что транспорт необходимо отогнать на мойку. Ездить на старой Audi дети уже не хотят, а к Tugella относятся очень бережно: не хлопают дверями, отряхивают ноги перед тем, как залезть в авто, сидя в салоне, ничего не едят.