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«БелАЗ» подал в суд на российского производителя игрушек

  • 25.01.2024, 20:18
«БелАЗ» подал в суд на российского производителя игрушек

Российская фабрика на своих игрушках поместила без разрешения фирменный знак предприятия.

Стало известно, что белорусский производитель колесных тягачей «БелАЗ» подал в суд на российского производителя детских игрушек.

Так, фабрика игрушек на своих изделиях поместила без разрешения фирменный знак «БелАЗа». Игрушки продавались на одном из маркетплейсов.

«БелАЗ» подал исковое заявление в суд, требуя компенсацию 50 тысяч российских рублей (около 1850 белорусских рублей в эквиваленте).

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