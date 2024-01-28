«Беларуская выведка»: Закрытый консилиум поставил Лукашенко новый диагноз 5 28.01.2024, 9:01

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После отравления в Москве диктатор постоянно падает в обмороки.

Почти год назад Лукашенко поручил Абельской провести аудит Минздрава. По результатам проверки Лукашенко поставил Пиневичу ультиматум и дал, как «человеку военному», почти год на исправление ситуации. Пиневич не справился с главной поставленной задачей - «закрепощением» докторов и недопущением оттока кадров за границу, сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка».

Кандидатуру нового министра Ходжаева подобрал лично Лукашенко на безальтернативной основе, и вот почему. После майского визита в Москву и последующей историей с его отравлением, у Лукашенко стали появляться симптомы, которые медчасть во главе с Абельской пытались купировать. Лукашенко минимум три раза с мая падал в обморок или ему, скажем так, «плохело».

Информация об этом была тщательно засекречена и о ней знала только «личка» и медчасть СБП.

Поставить диагноз Лукашенко поручил Абельской, как самому доверенному лицу, отвечающему за его здоровье.

После того, как выяснили, что было токсическое воздействие, Лукашенко доложили, что именно это могло стать причиной явно появившихся из ниоткуда нарушений в работе ЦНС.

Абельская, как никто другой, знает особенности психического здоровья Лукашенко, а учитывая его историю по психиатрическому профилю в молодые годы, она, как профессионал, поняла, что необходимо подключать не только неврологов, но еще и психиатров.

Ходжаев был представлен Лукашенко, как специалист по «токсическому воздействию субстанций на мозг» и был включен в «секретный медсостав». Он лично консультировал Лукашенко и проводил с ним время, собирая анамнез.

В итоге закрытый консилиум посвященных поставил однозначный диагноз - паркинсонизм. Отсюда и появившаяся скованность, тремор рук и периодически дрожание головы. Официально списали на токсическое воздействие попавших в организм ядов. Но! Абельская и Ходжаев, как никто другие, понимают, что дело не только в токсинах, спровоцировавших симптоматику. Первопричина в предыдущем скрытом анамнезе Лукашенко именно по психиатрическому профилю. Дело в том, что обмороки и его другие странности психического поведения еще в молодости стали причиной его «отбраковки» для службы в КГБ.

Итог: у Лукашенко паркинсонизм. Причем симптоматика не чисто неврологическая, а в том числе и по психиатрическому профилю. Он принимает различные тяжелые препараты. На этих препаратах его симптомы будут почти не видны. Его состояние будет неминуемо прогрессировать.

Про прием препаратов на постоянной основе стало известно его окружению и свите. По этой причине Лукашенко так часто оправдывается на тему своего здоровья публично: от «не дождетесь», до «упала колода на ногу».

Ходжаев теперь является по сути одним из его доверенных докторов. Именно по этой причине Лукашенко поставил его министром - знает и чувствует его лично, доверяет, хочет «повязать», так как ему теперь пожизненно придется иметь с ним дело.