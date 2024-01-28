Бойцы ВСУ дерзко захватили вражескую позицию и взяли пленных под Донецком 2 28.01.2024, 10:41

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Видеофакт.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский опорный пункт на Донецком направлении. Воины ССО не только зачистили опорный пункт, но и двух российских военнослужащих взяли в плен.

Об операции рассказали в командовании Сил спецопераций ВСУ. Дерзкий захват позиции врага осуществлен даже без поддержки.

«Боевая группа действовала быстро и слаженно. Пока одна часть операторов отвлекала россиян огнем из RGP-40, другая подошла вплотную к врагу с тыла», - отметили в ССО.

8-й отдельный полк специального назначения «Запад» им князя Изяслава Мстиславича дислоцируется в Хмельницком. Он подчинен Силам специальных операций, входит в состав Объединенных сил быстрого реагирования. С 2022 года часть переформирована в отдельный центр спецопераций.