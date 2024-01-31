«Все в Жодино знают, что предприятие заточено на войну» 4 31.01.2024, 11:04

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Жодинцы не сомневаются, что так или иначе белорусские производства помогают РФ в войне.

Из разных источников до нас доходят слухи о том, что белорусские заводы работают или готовятся к работе для военных нужд. Ex-press.by спросил своих читателей о том, слышали ли они что-то подобное? Почти все жодинцы не сомневаются, что так или иначе белорусские производства помогают России в войне.

Марина: «Если жодинский «Свiтанак» в Чечне организовал производство военной формы для Министерства обороны России, то про БЕЛАЗ и КЗТШ я не сомневаюсь. Точно как и швейники, они могут организовывать производства на стороне. Или как-то по особенному использовать свою продукцию. У нас в городе прямо дух войны витает...».

Олег: «Думаю, что если предприятие просто печет хлеб, который идет на корм солдатам-захватчикам, оно уже работает на войну. Уже давно соучастники ОАО «Гомельхлебпром», «Беларусьторг», ОАО «Рогачевский МКК», СООО «Квинфуд».

А еще есть Мозырский НПЗ, который предоставляет топливо для военной техники, «Белтелеком», который оказывает помощь в передаче военной информации, а Белорусская железная дорога доставляет вооружение. Мозырская ТЭЦ поставляет электроэнергию, используемую военными.

И что говорить про 558 Авиационный ремонтный завод, ОАО «КБ Радар», ОАО «МЗКТ», ООО «Белфортекс», ОАО «Минский НИИ радиоматериалов», а также 140 ремонтный завод в Борисове? Это предприятия, которые напрямую работают на войну... И все это сведения из открытых источников».

Егор: «На 100% знаю, что предприятие «Кидма Тек» под Оршей, к сожалению, занимается производством стрелкового оружия и патронов. Более того, некоторым предприятиям были выданы «планы территориальной обороны», особенно тем, которые специализируются на производстве продуктов, и они становятся посредниками в обеспечении питания для солдат-захватчиков».

Валентина: «Неспроста председатель Заблоцкий и предприниматель Щурок в Россию повезли подарок — машину. А потом завод в Жодино решили строить, труб им, видишь ли, мало, импортозамещением заниматься собираются. Но смешно! Все в Жодино знают, что предприятие заточено на войну».

Андрей: «На «Белавтозапчасти» в Жодино, это предприятие Щурка, у меня есть несколько знакомых, у них спрашивал про производство чего-то для войны. Говорят, что ничего не знают, но и на предприятии этот слух ходит. Только сейчас атмосфера такая, что особо никто ни с кем не откровенничает, не дружит. И вполне себе возможно, что какие-то доверенные люди штампуют что-то для военки... Ну а про новый завод, который расширит производство труб, люди откровенно говорят, что трубы — лишь прикрытие».