Историк: Война в Украине закончится коллапсом 8.01.2024, 12:30

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Мир сейчас находится в 1942 году.

События, которые произойдут на фронте в 2024 году, будут определять возможный конец войны. Война стала патовой – ни одна из сторон сейчас не имеет достаточных ресурсов и усилий для больших наступлений и прорывов.

Такое мнение высказал историк Ярослав Грицак, сообщает «Радио Свобода» Он отметил, что это затяжная война, и решение этой войны является ответственностью не только Украины, но и Запада.

«Условно говоря, мы сейчас не в 1939 году, а в 1942. Тогда был Сталинград, то есть начало отката во вторую сторону. И вопрос, заложим ли мы эту основу. Было бы грех говорить, что это только ответственность Украины, потому что это ответственность Запада. Потому что эта война затяжная, а затяжная война имеет свою логику», – отметил историк.

Он подчеркнул, что фронт очень важен, но в затяжных войнах также очень важна прочность тыла, которая тоже определяет дальнейший ход войны. Грицак отметил, что война в конечном итоге закончится не решающей военной победой или военным парадом.

«Потому что в конце концов война не заканчивается решающей военной победой или военным парадом, а какая сторона не будет иметь сил нести бремя войны. И это кончается коллапсом одной стороны», – сказал историк.

Также он добавил, что когда Украина имеет доступ к ресурсам Запада, то страна-агрессор Россия не имеет шансов. Но, по его словам, реформироваться должна не только Украина, но и сам Запад.

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