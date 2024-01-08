Киркоров больше не нужен России 8.01.2024, 12:37

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Как путинист расплачивается за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой.

В России отказываются от «короля эстрады» Филиппа Киркорова после скандальной «голой вечеринки» блогерши Насти Ивлеевой. Несмотря на слезливые извинения и оправдания, пропагандистский «Первый канал» вырезал певца из праздничного концерта «Рождественский вечер с Григорием Лепсом». Кремлевский шут должен был открывать шоу песней «Летите, летите», однако телеканал не стал пускать участника «голой вечеринки» в эфир, пишет obozrevatel.com.

Под такие же «санкции» попала и певица Глюкоза (Наталья Ионова – настоящее имя). Причина, по которой звезду вырезали из рождественского концерта, такая же – участие в скандальной вечеринке Ивлеевой. Об этом пишут пропагандистские ресурсы.

Сообщается, что праздничное шоу с участием звезд российской эстрады было записано еще 24 декабря, а в эфире «Первого канала» оно вышло в записи 6 января. Киркоров, который на съемках открывал «Рождественский вечер с Григорием Лепсом», во время монтажа отправился в помойку. Кроме того, пришлось вырезать совместные выступления артиста с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским.

Глюкоза же спела на концерте трек «Мурашки», но в эфире ее не было. Анонсы выступлений оскандалившихся артистов также исчезли с официального сайта пропагандистского телеканала.

Самое интересное, что съемки рождественского концерта проходили уже после «голой вечеринки». То есть сначала Киркорова и Глюкозу пригласили, невзирая на ажиотаж в обществе, а когда поняли, что волна хейта не утихла, просто «незаметно» от них избавились.

Следует добавить, что Киркорова также убрали из «Песни года», вырезав даже общие кадры с певцом. Кроме того, артист снялся в ленте «Иван Васильевич меняет все», премьера которой должна была состояться в канун нового года. Впрочем, как можно было догадаться, и оттуда его поспешно «удалили», для чего пришлось искать нового актера и переснимать все сцены с Киркоровым.

Как известно, гостями на вечеринке, кроме Филиппа Киркорова и Глюкозы, были Ксения Собчак, Дима Билан, Сергей Лазарев, украинки Лолита и Анна Asti, сама Ивлеева и многие молодые блогеры. Большинство этих звезд регулярно приглашают выступать на пропагандистских мероприятиях. Теперь всем им объявлен бойкот. Во избежание звезды массово записывают видео с сострадательными извинениями и оправданиями. Это уже сделали Лолита, Киркоров, Билан, Собчак и другие путинисты. Впрочем, это все равно не очень помогло им избежать наказаний и даже колонии. Что ожидает оскандалившихся звезд – читайте в материале.

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