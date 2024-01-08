Белоруска придумала, как годами ходить в магазин без денег и возвращаться с полной сумкой 1 8.01.2024, 17:51

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Суд подтвердил — платить не надо.

Жительницу Хойников судили за невыплату долга за приобретенные продукты. Но платить пришлось руководителю торговой точки. Подробности того, как так вышло, указаны в решении суда, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В одном из магазинов города Хойники (Гомельская область) местной жительнице Валентине (имя вымышлено) разрешили приобретать продукты и напитки в рассрочку. Всего, как следует из документов суда, за несколько лет женщина набрала в долг продуктов на 2700 рублей. А вернула только 50.

По словам руководителя магазина, который и подал иск в суд, женщина подписала расписку, в которой обязалась вернуть весь долг в течение года. Валентина настаивала, что отдала все деньги, которые была должна. По ее словам, она не подписывала никакие долговые расписки. Она также попросила суд отказать в удовлетворении исковых требований из-за пропуска истцом сроков исковой давности.

В суде также выступили два свидетеля — продавец и местная жительница. Первая рассказала, что когда Валентина брала продукты, она записывала сумму в журнал. Туда же вносила данные о возврате долга. Местная жительница сообщила, что видела, как Валентина приобретала продукты в долг. Однако судья решил, что записи в журнале не являются бухгалтерским документом. Расписку судья также не принял как свидетельство.

В результате суд отказал в удовлетворении иска, посчитав, что у магазина нет достаточных доказательств о задолженности покупательницы. К тому же с истца, то есть руководителя магазина, потребовали возместить ответчице расходы на адвоката в сумме 1270 рублей.

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