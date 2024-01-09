Власти Беларуси отжали бывший McDonald's 5 9.01.2024, 22:58

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Собственники надеются на Верховный суд.

Государственный комитет по имуществу отсудил компанию сеть ресторанов Mak.by у владельцев-компании KSB VICTORY RESTAURANTS PTE.LTD, зарегистрированной в Сингапуре. Об этом сообщает «Еврорадио».

Владелец закрытых в Беларуси сети ресторанов Mcdonald’s KSB VICTORY RESTAURANTS PTE.LTD хочет зарегистрировать новый товарный знак Мak.by. заявку на регистрацию товарного знака подали 5 апреля.

В Беларуси франшизы от Mcdonald’s не было, вместо нее был франчайзи «КСБ Виктори Рестораны», который заведовал сетью ресторанов Mcdonald’s. Собственник – Кайрат Баранбаев, казах с родственными связями с Назарбаевым, на родине оказался под следствием. Из-за этого рестораны Mcdonald’s временно прекращали деятельность в Казахстане, но впоследствии открылись под названием «Мы открыты».

В ноябре 2022 года сообщалось, что рестораны Mcdonald’s прекратят работу в Беларуси 21 ноября, а с 22 ноября откроются под брендом сети «Вкусно – и точка» российского предпринимателя Александра Говора, который после начала полномасштабной войны в Украине выкупил американские рестораны в России. Однако в день анонсированного закрытия рестораны продолжили работу, а некоторые из них даже вернули ранее снятые вывески. Сообщалось, что «Mcdonald’s» остается в Беларуси, так как якобы лично Александр Лукашенко запретил менять франшизу. В феврале рестораны стали работать под названием «Мы открыты». А сам была подана заявка на новый товарный знак Mak.by.

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