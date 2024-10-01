Зеленский: Украина может производить 4 миллиона дронов в год 1.10.2024, 20:59

Уже законтрактовано 1,5 миллиона беспилотников.

Украина способна производить 4 миллиона дронов каждый год. Уже законтрактовано 1,5 миллиона беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на втором Международном форуме оборонных индустрий.

«Общее количество дронов, которые мы сейчас в Украине способны производить каждый год, - 4 миллиона. И уже более чем 1,5 миллиона законтрактовано», - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что украинские защитники уже применяют новый класс украинского оружия — дальнобойную ракету-дрон «Паляниця». Также ВСУ используют и другие дальнобойные дроны и морские дроны.

По словам главы государства, новая украинская баллистическая ракета успешно прошла летные испытания.

У Украины также есть «Нептуны», она производит по меньшей мере 15 САУ «Богдана» ежемесячно.

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