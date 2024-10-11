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Белорусская группа, известная на весь мир, выпустила первый за два года альбом

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  • 11.10.2024, 21:43
Белорусская группа, известная на весь мир, выпустила первый за два года альбом

В мире об Intelligency узнали четыре года назад.

Одна из самых популярных групп Беларуси, Intelligency, выпустила первый за два года полноформатный альбом The Ideals. Вы точно слышали о ребятах, по крайней мере, по их главному хиту August, который четыре года назад принес группе мировую популярность. Причем мировую не с натяжкой: первое место в Shazam, десятки миллионов прослушиваний, контракт с мейджор-лейблом Warner Brothers и танец Бенедикта Камбербэтча в TikTok — вот результаты хорошо известного всем хита.

С этих пор Intelligency окончательно устаканились в роли одного из хедлайнеров белорусской сцены. Их по-прежнему ежемесячно слушают миллионы людей на различных площадках (1,2 млн в «Яндекс Музыке» — серьезный показатель), их по-прежнему уважают и любят. Вот только полноценного нового альбома фанаты уже заждались, пишет «Онлайнер».

И вот свершилось. Intelligency — большой, 16-трековый релиз, звучащий как Intelligency на стероидах. Тот самый мелодичный вокал, те самые синтезаторы и техно, которые порой очень эклектично превращаются в легкий drum’n’bass. В общем, та же знакомая электроника для интеллигентов, но с зубами и чуть ли не в двойном, по сравнению с обычным, объеме. Вот что о новой музыке группы говорит сам фронтмен Intelligency Всеволод Довбня.

— Это главная наша работа со времен альбома, где вышел тот самый August, сделавший нас популярными за пределами Беларуси. А вообще, наверное, и за всю карьеру. Обычно мы стараемся написать 11—12 треков, отбираем их жестко, чтобы все условно уместилось на одной виниловой пластинке. А тут треков вышло 16, и рука не поднялась выкинуть ни один.

— Когда у вас выходил прошлый альбом, вы придумали определение своего жанра — «техно-блюз». Для этого альбома новый жанр тоже придумали?

— Это все еще техно-блюз, но теперь выкристаллизованный, доведенный до идеала. Считаю, что мы сейчас в своей лучшей форме.

— Планируете тур?

— Да, скоро поедем в европейский тур. У нас там по-прежнему достаточно слушателей. В том же Spotify их стабильно по 200 000 в месяц. Первый билет нового тура, например, купил чех. Короче говоря, залы пустыми не будут точно.

— Что еще ты хотел бы добавить про альбом?

— Во многом это альбом-терапия. Надеюсь, кому-то от него станет проще, лучше и приятнее. Нам всем нужно заканчивать с этой затяжной депрессией. Все будет хорошо.

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