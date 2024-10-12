Лукашенко вместе с россиянами ищет нефть в Гомельской области

Лукашенко вместе с россиянами ищет нефть в Гомельской области5
- 12.10.2024, 15:25
Диктатор уже привлек для этого «Роснефть».
Лукашенко заявил, что вместе с РФ ищет нефть в Гомельской области.
По словам диктатора, «есть договоренности с российской компанией «Роснефть» изучить недра Гомельской области».
«И мы обязательно найдем там нефть (в советские времена скважины пробурили и бросили). И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины», — утверждает он.
Перспективы сотрудничества Беларуси с «Роснефтью» Лукашенко 30 июля обсуждал по телефону с председателем правления этой российской компании Игорем Сечиным. Подробности тогда не были раскрыты.