Лукашенко вместе с россиянами ищет нефть в Гомельской области 5 12.10.2024, 15:25

Диктатор уже привлек для этого «Роснефть».

Лукашенко заявил, что вместе с РФ ищет нефть в Гомельской области.

По словам диктатора, «есть договоренности с российской компанией «Роснефть» изучить недра Гомельской области».

«И мы обязательно найдем там нефть (в советские времена скважины пробурили и бросили). И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины», — утверждает он.

Перспективы сотрудничества Беларуси с «Роснефтью» Лукашенко 30 июля обсуждал по телефону с председателем правления этой российской компании Игорем Сечиным. Подробности тогда не были раскрыты.

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