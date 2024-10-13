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В Минске открылась необычная студенческая столовая

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  • 13.10.2024, 11:44
  • 2,376
В Минске открылась необычная студенческая столовая

Цены стандартные, но меню вас удивит.

В Белорусском государственном экономическом университете открылась студенческая китайская столовая. Появилась она в здании четвертого учебного корпуса, что находится в Минске на Партизанском проспекте, 22а.

Об этом сообщает TikTok-аккаунт вуза.

Как утверждается в TikTok-аккаунте университета, новая столовая — это небольшое, но уютное помещение. Особый колорит ей придают элементы китайской символики.

@bseu_offical В БГЭУ открылась китайская столовая! #obzor#rek#food#fup#bseu#minsk ♬ оригинальный звук - bseu_offical

В меню, которое обновляется раз в неделю, есть салаты, супы и даже национальная китайская выпечка. В уходящую семидневку здесь, например, можно было попробовать тушеный тофу, холодный говяжий желудок, жареный рис с яйцом.

На этой недели блюда здесь стоили от 1,5 до 8,5 рубля. Дешевле всего обходился рис, а дороже других — тушеная говядина и картофель.

Что еще в меню? Вот несколько примеров:

картофельная соломка в остро-кислом соусе — 4,5 рубля,

холодный говяжий желудок — 7,5 рубля,

баклажаны со свиным фаршем — 7,5 рубля,

томатно-яичный суп — 2,5 рубля,

булочка со свининой/с курицей и кукурузой/морковно-яичная — 3,5 рубля,

жареный рис с яйцом — 4,5 рубля.

Пользователи в комментариях уточнили, пустят ли в эту столовую тех, кто не учится в БГЭУ, но ответа на этот вопрос там пока не дали.

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