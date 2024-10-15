Для белорусских НПЗ начались непростые времена 15.10.2024, 11:36

В городах, где они находятся, обнаружили финансовые «аномалии».

Нефтяная отрасль в Беларуси переживает непростые времена. Похоже, НПЗ в Новополоцке и Мозыре испытывают финансовые трудности, что сказывается на общем экономическом состоянии регионов, в которых они расположены. Рассказываем, что на это указывает, пишет «Зеркало».

Что говорит о возможных финансовых проблемах НПЗ?

В Новополоцке, по данным за январь-июль, было семь убыточных предприятий. А общая сумма чистого убытка у них превысила 1 млрд рублей. Такой огромный минус образовался за год: в январе-июле прошлого года компании работали в плюс и имели чистой прибыли на сумму почти 39,6 млн рублей.

Чистый убыток — это когда компания работает и получает деньги за продажу своей продукции, но ее расходы превышают доходы и в итоге она уходит в минус. То есть после вычета всех расходов из выручки (из денег, которые поступили от продажи продукции или услуг), результат будет либо положительным, либо отрицательным. Положительный результат называется чистым доходом, а отрицательный — чистым убытком.

Этот минус может быть связан с проблемами нефтеперерабатывающих предприятий, которые являются крупнейшими промышленниками города. Это «Нафтан» и подчиненный ему «Полимир». На первого из них приходится 98% в общем объеме выпущенной промышленной продукции Новополоцка.

В то же время рентабельность продаж организаций города составляет минус 7,6% (год назад она была плюс 7,5%).

То, что большой минус связан с нефтепереработкой, подтверждается похожей ситуацией в другом нефтяном районе — Мозырском. Там за январь-август чистого убытка у одиннадцати убыточных местных предприятий накопилось на сумму почти 660 млн рублей. Притом что год назад в целом организации района работали в плюс и имели общую сумму чистой прибыли 262 млн рублей. В этом районе рентабельность продаж за год упала с плюс 6,6% до минус 2,3%.

В Мозырском районе крупнейшим предприятием является нефтеперерабатывающий завод (Мозырский НПЗ). На него приходится 95% объема промышленного производства и 88,5% выручки района. Это означает, что проблемы только лишь на этом заводе имеют существенное влияние на экономику района. И если это предприятие работает с большими убытками, то в минус уходит весь район: перекрыть его не смогут все остальные местные компании.

Несмотря на то что оба НПЗ государственные, ни один из них не отчитывается о своем финансовом положении. Это не позволяет узнать, сколько именно убытков у каждого из них.

Финансовые проблемы уже сказываются на зарплатах работников. На Мозырском НПЗ с августа и до конца года премии урезали на 30%, сообщал «Флагшток».

С чем могут быть связаны финансовые трудности?

Как объяснил научный сотрудник BEROC экономист Анатолий Харитончик блогу «Люди», вероятные проблемы у белорусских нефтеперерабатывающих предприятий могли возникнуть по нескольким причинам. В первую очередь это уменьшение разницы в цене Urals, которую наши НПЗ закупают в России, и популярной в мире марки Brent. «Если в январе-сентябре прошлого года российская нефть стоила примерно на 23 доллара за баррель дешевле Brent, то в январе-сентябре этого — меньше чем на 14 долларов (а в последние месяцы — меньше чем на 11 долларов)», — указывает экономист. То есть разница, благодаря которой НПЗ зарабатывали, сократилась более чем в два раза.

Именно более высокая маржа (та самая разница в цене) в последние пару лет помогала нашим НПЗ больше зарабатывать на продаже нефтепродуктов. Потому что нефтепродукты производились из более дешевой нефти и продавались на мировом рынке (даже с учетом санкционных ограничений), где в среднем цены были выше. Сейчас за счет сокращения разницы в ценах на нефть зарабатывать удается гораздо меньше.

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«Маржа за счет продажи нефтепродуктов на экспорт все в меньшей степени покрывает убытки на внутреннем рынке (а судя по статистике прибыли и рентабельности, совсем не покрывает)», — комментирует Анатолий Харитончик.

По словам экономиста, в то время как в июле-августе поставки на экспорт были относительно небольшими, значительная доля продукции НПЗ шла на внутренний рынок. Как ранее сообщалось как раз в августе, поставки внутри Беларуси на тот момент выросли на 8% с начала года. Однако цены в нашей стране на топливо и другую продукцию нефтехимической отрасли регулируются. И даже несмотря на повышение стоимости топлива, они все равно не растут соразмерно издержкам. А последние, в свою очередь, значительно увеличиваются из-за удорожания самой российской нефти (Urals в январе-сентябре 2023 года стоила немногим менее 60 долларов за баррель, а в январе-сентябре 2024-го — около 69 долларов). Еще одна причина роста издержек производства — существенное повышение трат на оплату труда в условиях нехватки работников и конкуренции за них в экономике, указывает аналитик.

Анатолий Харитончик также обращает внимание на последствия урагана, который прошелся по Беларуси этим летом. Тогда Мозырский НПЗ потерял электроснабжение из-за обрушения линии электропередачи. За неделю простоя убытки составили до 35 млн долларов, сообщал «Флагшток». После этого предприятие снизило объемы производства.

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