«Жальгирис» сделал один из лучших камбеков в истории Евролиги
- 18.10.2024, 11:11
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Клуб из Каунаса за 14 минут до конца игры уступал с разницей в 27 очков.
Литовский «Жальгирис» благодаря победе над итальянским Миланом (85:82) вписал себя в историю Евролиги, показав один из лучших камбэков турнира.
Об этом пишет Basket News.
Клуб из Каунаса за 14 минут до конца игры уступал с разницей в 27 очков, но после этого «зелено-белые» постепенно сокращали дистанцию и выиграли игру.
Historic night for Zalgiris in Milan. Biggest comeback in club’s history and second-biggest in the EuroLeague. 🤯 pic.twitter.com/FUSZkkdMpa— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 17, 2024
За всю историю самого престижного турнира Европы лишь одной команде удалось одержать победу, уступая во время встречи с большей разницей. Произошло это в сезоне 2012/13, когда польский «Проком» обыграл «Монтепаски» в Италии, проигрывая в начале третьей четверти 28 очков.
Как сообщила клубная прессслужба литовского гранда, для «Жальгириса» это лучший камбэк в истории клуба.