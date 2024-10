«Жальгирис» сделал один из лучших камбеков в истории Евролиги

Клуб из Каунаса за 14 минут до конца игры уступал с разницей в 27 очков.

Литовский «Жальгирис» благодаря победе над итальянским Миланом (85:82) вписал себя в историю Евролиги, показав один из лучших камбэков турнира.

Клуб из Каунаса за 14 минут до конца игры уступал с разницей в 27 очков, но после этого «зелено-белые» постепенно сокращали дистанцию и выиграли игру.

Historic night for Zalgiris in Milan. Biggest comeback in club’s history and second-biggest in the EuroLeague. 🤯 pic.twitter.com/FUSZkkdMpa