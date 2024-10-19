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В G7 поддержали Киев на пути к членству в НАТО

  • 19.10.2024, 21:05
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В G7 поддержали Киев на пути к членству в НАТО

По итогам встречи глав Минобороны в Неаполе сделано заявление.

Министры обороны «большой семерки» (G7) в Неаполе поддержали Украину на ее «необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО». Это следует из совместной декларации, опубликованной в субботу, 19 октября.

«Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспектива», - говорится в заявлении по итогам встречи.

Италия председательствует в G7, куда также входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия и Япония. Представители Европейского Союза, НАТО и министр обороны Украины Рустем Умеров также присоединились к переговорам в Неаполе.

Летом в Италии страны «большой семерки» приняли пакет, который предполагает предоставление Украине кредитов на сумму до 50 млрд долларов (46 млрд евро), финансируемых за счет замороженных российских активов.

Решение Совета ЕС еще необходимо утвердить в рамках формальной процедуры, требующей в числе прочего согласие Европарламента. Целью является передача кредита Украине уже в следующем году с последующим погашением в течение максимального периода в 45 лет.

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